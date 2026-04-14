Cometa C/2025 R3: ¿cuándo ver el fenómeno astronómico?; conoce la fecha exacta

El mes de abril no deja de sorprender a los amantes del cielo nocturno con una agenda llena de espectáculos cósmicos y antes de terminar, nos deslumbrará con la espectacular aparición del Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS).

Según el sitio experto Star Walk, el cometa ha superado la magnitud 5 por su gran brillo, lo que significa que su umbral de visibilidad podrá percibirse fácilmente. Y, aunque su comportamiento no es igual al de una estrella, una con este brillo es un punto de luz nítido, mientras que un cometa se percibe como una mancha difusa difícil de observar.

Por este motivo, aunque su brillo tenga gran magnitud, con el uso de equipo como telescopio y binoculares, será posible seguir la trayectoria del cometa y mejorar la experiencia de apreciación del fenómeno astronómico.

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Foto: Captura de pantalla en Star Walk

¿Cuándo ver el Cometa C/2025 R3?

De acuerdo con la NASA, puede ser el cometa más brillante del año y podrá verse con mayor luminosidad el próximo viernes 17 de abril, además alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 27 de abril, ubicándose a tan solo 44 millones de millas de nuestro planeta.

El cometa será visible en el cielo oriental, en las constelaciones de Pegaso y sobre Piscis y podrá ser apreciado durante el amanecer con una ventana de visibilidad desde mediados de abril hasta fin de mes en el hemisferio norte, y por las noches a principios de mayo para quienes se encuentran en el hemisferio sur.

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Todo lo que debes saber sobre el C/2025 R3. Foto: NASA

¿Por qué el cometa C/2025 R3 podrá verse más brillante?

Según los expertos, se trata de un cometa muy especial, pues a pesar de ser catalogado con una magnitud de brillo de grado 5, entre más se acerque podría aumentar su brillo gracias a un efecto llamado Dispersión hacia Adelante.

Ocurre cuando la luz del Sol atraviesa el polvo del cometa con el ángulo justo, mientras que una mayor parte de luz se dirige a la Tierra y cuando sucede el cometa puede verse más brillante desde el ángulo de observación de nuestro planeta.

Diagrama del fenómeno de Dispersión hacia adelante. Foto: Star Walk

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