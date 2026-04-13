Desfile de planetas en abril; ¿cuántos días faltan para poder ver el espectáculo astronómico?

Las madrugadas de abril se convertirán en las protagonistas los próximos días, pues el cielo será el escenario de uno de los eventos astronómicos más esperados del año: un desfile planetario.

Esta es la segunda vez que una alineación de planetas se presenta en el 2026 y ha llamado la atención de los amantes de los astros, pues estará conformada por Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno.

¿Cuántos días faltan para poder apreciar el desfile de planetas de abril 2026?

De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, este espectáculo cósmico llegará a su ventana de visibilidad máxima el próximo sábado 18 de abril, sin embargo, podrá observarse desde días antes y hasta después de esta fecha.

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Alineación planetaria de abril del 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Es decir, faltan cinco días para poder apreciar estos planetas en su máximo esplendor.

¿A qué hora ver el desfile de planetas de abril 2026?

Esta alineación planetaria podrá verse aproximadamente 30 minutos antes del amanecer en el hemisferio norte de la Tierra, y alrededor de 60 a 90 minutos antes del amanecer en el hemisferio sur.

A pesar de que este fenómeno exhibirá a cuatro planetas, únicamente Mercurio, Marte y Saturno podrán apreciarse a simple vista. Para localizar a Neptuno será necesario utilizar un telescopio, pues el desfile se podrá observar en las mañanas y la visibilidad de este planeta suele ser muy baja en el brillo del amanecer.

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Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno son los astros que conformarán la alineación planetaria de abril de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Para observar este espectáculo cósmico desde México será necesario contar con un horizonte oriental muy despejado y se recomienda utilizar aplicaciones de astronomía para facilitar la localización de los astros en el cielo.

En zonas al norte del país, como la península de Baja California y en los estados fronterizos del norte, como Sonora y Chihuahua, será muy difícil la observación de la alineación planetaria y de acuerdo con los especialistas hay bajas probabilidades de distinguir los planetas en el paisaje celeste.

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