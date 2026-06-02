La seguridad eléctrica en el hogar no debe dejarse al azar; requiere medidas confiables que ayuden a prevenir riesgos. En ese contexto, Schneider Electric eleva el estándar en México con una garantía de 100 años en soluciones clave para instalaciones residenciales.

Como referente en gestión energética, automatización y transformación digital, la compañía incorpora este beneficio en su línea de interruptores instalados en centros de carga Square D, con el propósito de reforzar la relevancia de elegir productos originales y respaldados.

La seguridad eléctrica en el hogar no debe dejarse al azar. Foto: Cortesía

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La importancia de contar con soluciones eléctricas confiables

Para Schneider Electric, la seguridad eléctrica no representa un gasto, sino una inversión que debe estar respaldada por soluciones certificadas y originales al construir o remodelar cualquier espacio.

En México, donde intervienen factores como la asesoría de profesionales eléctricos y la calidad de los materiales, la empresa recomienda optar por soluciones que, además de ofrecer un desempeño óptimo, brinden tranquilidad a largo plazo.

Bajo esta visión, Schneider Electric presenta una garantía de 100 años en interruptores instalados en centros de carga Square D, una propuesta que refleja su confianza en la calidad, la ingeniería y la durabilidad de sus soluciones.

La propuesta cobra aún más relevancia en un país donde, de acuerdo con datos de Casa Segura, 41 por ciento de los incendios en viviendas se originan por fallas eléctricas. En este escenario, invertir en soluciones confiables deja de ser opcional para convertirse en una decisión preventiva.

La seguridad eléctrica no representa un gasto, sino una inversión necesaria. Foto: Cortesía

Instalaciones confiables, una medida clave para la prevención

En un mercado con múltiples opciones, Schneider Electric apuesta por productos originales que cumplen con normas oficiales, cuentan con ingeniería certificada y respaldo internacional.

Además, contribuyen a mejorar la eficiencia energética del hogar, reducir interrupciones eléctricas, prolongar la vida útil de los equipos y optimizar el consumo de energía.

Elegir productos originales con garantía también se traduce en mayor seguridad para el hogar. En el caso de los centros de carga y los interruptores, al ser piezas clave del sistema eléctrico, su operación adecuada ayuda a prevenir incendios y accidentes por electrocución, además de evitar daños en electrodomésticos y fortalecer la protección integral de la instalación.

Schneider Electric apuesta por productos originales. Foto: Cortesía

Más allá del precio, invertir en soluciones originales representa una apuesta por la seguridad, la continuidad y la tranquilidad cotidiana. Ahí es donde Schneider Electric busca marcar la diferencia: en la protección real que ofrece dentro del hogar.

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