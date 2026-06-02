Hay episodios en el futbol que no se explican solo desde los resultados. En el caso de Hugo Sánchez, uno de ellos sigue apareciendo cada vez que se repasa su carrera: 1990. El año en el que México no llegó a la Copa del Mundo de Italia, en plena madurez futbolística del delantero más determinante que ha tenido el país en Europa.

La historia tiene su origen en abril de 1988, cuando la Selección Sub-20 de México fue inscrita por la Federación Mexicana de Futbol en el Premundial de la CONCACAF disputado en Guatemala. El torneo entregaba plazas para el Mundial Juvenil de Arabia Saudita 1989, pero el proceso quedó marcado por la inscripción de jugadores que no cumplían con la edad reglamentaria, mediante la alteración de documentos oficiales.

La investigación no nació de una auditoría interna ni de una denuncia formal inmediata, sino de una discrepancia documental: un anuario oficial de la propia Federación contenía fechas de nacimiento que no coincidían con las registradas ante CONCACAF. A partir de esa diferencia, los periodistas Antonio Moreno y Alfredo Ruiz iniciaron una verificación que derivó en la exposición pública del caso. El reportaje apareció en el diario Ovaciones y posteriormente tuvo alcance nacional a través del programa deportivo encabezado por José Ramón Fernández.

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La resolución de CONCACAF fue directa: la Selección Sub-20 quedó fuera de la competencia y sin posibilidad de disputar el Mundial Juvenil. La Federación intentó sostener su postura, pero el expediente ya estaba abierto y documentado.

El caso no terminó ahí. La Federación Mexicana de Futbol acudió a la FIFA en busca de una revisión del fallo. El proceso no solo no modificó la sanción, sino que derivó en una medida más amplia: la suspensión de todas las selecciones nacionales.

El castigo se extendió por dos años, desde abril de 1988 hasta julio de 1990. En ese periodo, México quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, de las eliminatorias mundialistas y, finalmente, de la Copa del Mundo de Italia 1990.

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El impacto trascendió lo administrativo. Para una generación completa, significó perder una vitrina internacional. Y en el plano individual, alcanzó a Hugo Sánchez en uno de los momentos más altos de su carrera en el futbol europeo.

“En el noventa, cuando estaba en mi mejor momento, ahí fueron los pinches Cachirules. Pero no por los Cachirules, sino por quienes cometieron esa infracción, no nos permitieron ir a ese Mundial. Y ese Mundial siento que era el especial y para mí era mi mejor momento. Así que el hubiera no existe ni en el futbol ni en la vida”, expresó Hugo Sánchez durante la inauguración de la exposición “Legends: The Ultimate Football Experience”.

El exdelantero mexicano participa en la muestra con un espacio dedicado a su trayectoria, que incluye objetos de su carrera, réplicas de trofeos y una pieza escultórica que recrea una de sus celebraciones más representativas.

Con el paso del tiempo, el caso de los Cachirules se ha convertido en un punto de referencia inevitable cuando se habla del futbol mexicano. Y para Hugo Sánchez permanece como una de esas ausencias que no se explican con hipótesis, sino con hechos: el Mundial que no jugó cuando estaba en su punto más alto.

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