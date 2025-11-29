El vinagre de manzana no solo es un ingrediente en la cocina, también cuenta con propiedades que lo hacen una excelente alternativa al momento de limpiar el parabrisas y los vidrios de tu auto.

Los compuestos de este producto son capaces de remover manchas difíciles e incluso olores en cualquier superficie. En Autopistas te decimos cómo utilizarlo.

El vinagre de manzana tiene propiedades que sirven para remover la suciedad. Foto: Freepik

¿Cuáles son las ventajas de limpiar con vinagre de manzana?

Limpiar con vinagre de manzana tiene diversas ventajas para tu billetera, el medio ambiente y el auto. De acuerdo con la empresa especializada en limpieza de vidrios Bedford Window Cleaning, estas son las principales:

Es gentil con el medio ambiente: Es una alternativa ecológica a los limpiadores con químicos, lo que reduce la contaminación.

Benéfico para la salud: Al no contener químicos agresivos, el vinagre de manzana funciona como una alternativa segura porque no produce gases nocivos ni afecta la calidad del aire.

Calidad de la limpieza: Su acidez ayuda a disolver la suciedad, manchas y grasa de las superficies.

Otra ventaja del vinagre de manzana es que cuenta con propiedades antibacterianas y antifúngicas, lo que previene la aparición de malos olores en la tapicería del auto o cuando alguno de sus componentes entran en contacto con el agua y se vuelven propensos a la humedad.

¿Cómo utilizar el vinagre de manzana para limpiar el parabrisas?

En el caso del parabrisas, el vinagre de manzana ofrece una alternativa para remover los restos de tierra, polvo, basuras, hojas secas y otras partículas que puedan obstruir la vista en la conducción.

Utilízalo de la siguiente manera:

Enjuaga la superficie del vidrio con agua.

Coloca vinagre en un recipiente.

Moja una esponja con el vinagre de manzana y limpia el parabrisas suavemente.

y limpia el parabrisas suavemente. Vuelve a humedecer la esponja y asegúrate de quitar toda la suciedad. Repite el proceso si es necesario.

Limpia el resto de vidrios si lo crees necesario.

Deja secar los vidrios. No necesitas enjuagar el excedente con agua.

Te recomendamos limpiar los vidrios del auto haciendo movimientos en forma de 8 y en horizontal o vertical, ya que podrías dejar marcas por donde deslizas la esponja.

Es importante limpiar formando un número 8 para evitar que el vinagre se acumule en los extremos. Foto: Freepik

Tip extra

De igual manera, el vinagre de manzana puede servir para quitar olores al interior de un auto. Aquí solo tienes que hacer una solución con agua (en partes iguales) y rociarlo en la tapicería con un atomizador. No es necesario enjuagar.

