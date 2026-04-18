Ola de calor en México: señales de deshidratación; cuida tu cuerpo con estas bebidas

Con la llegada de la primavera en México el aumento de temperatura ha comenzado a sentirse en diversos estados del territorio mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, alertó a la población sobre la llegada de una ola de calor, este jueves 16 de abril.

De acuerdo con el organismo nacional, este periodo se extenderá hasta el próximo lunes 20 de abril, y se esperan temperaturas máximas en gran parte del país, con picos que podrían alcanzar entre los 40 y 45 grados centígrados, principalmente en zonas del Pacífico.

La deshidratación causa problemas de concentración, coordinación, resistencia y fuerza. Esta afección se produce cuando el cuerpo pierde más liquido del se ingiere. El agua ayuda a regular la temperatura y a que los nutrientes lleguen a las células, mantenido los órganos saludables.

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En temporada de calor es esencial consumir agua para mantenerse hidratado. Fuente: Freepik.

¿Cuáles son las señales de deshidratación?

De acuerdo con el portal especializado Mayo Clinic, los síntomas de deshidratación entre niños pequeños o lactantes son boca y lengua secas, ausencia de lágrimas al llorar, ojos y mejillas hundidos, zona blanda en la parte superior de la cabeza e irritabilidad.

Por otro lado, en adultos y jóvenes las señales principales de deshidratación leve o moderada son sed intensa, boca seca o pegajosa, menor cantidad de orina y de color amarillo oscuro, piel seca y fría, dolor de cabeza, cansancio e incluso calambres musculares.

Otros signos más graves incluyen debilidad, confusión, mareos, aturdimiento, apatía y ojos hundidos; además puede causar trastornos en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. En casos extremos puede provocar daño cerebral e incluso la muerte.

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Tomar bebidas energetizantes o sueros con electrolitos no hacen la diferencia con respecto al agua potable (Foto: Archivo / EL UNIVERSAL)

3 bebidas para hidratarte esta temporada de calor

Las bebidas hidratantes son soluciones diseñadas para reponer agua, sales minerales y glucosa, necesarias tras la deshidratación por calor. Según el portal web Sanitas Medical Centers, estas son las bebidas recomendadas para combatir estos síntomas:

1. Té verde helado

El té verde contiene antioxidantes que favorecen la hidratación y eliminan las toxinas del cuerpo. Para prepararlo hierve 4 tazas de agua en una olla, luego sácala y permite que se enfríe un poco. Después coloca las bosas de té y espera a que se infusionen por 15 minutos.

2. Jugo de naranja con limón

Esta es una alternativa económica y natural. Para prepararlo disuelve sal en una taza con agua caliente y déjalo reposar. En una jarra vierte agua fría, el jugo de naranja y de limón. Finalmente, agrega el agua caliente a la mezcla y endúlzala a tu gusto; puedes añadirle hielos para más frescura.

3. Agua de coco con piña

Además de ser natural y rica en electrolitos, es ideal para una rehidratación rápida. Para prepararla vierte agua natural en una jarra con hielo, luego añade el agua de coco y jugo de piña. Finalmente, agrega una pizca de sal y revuelve para mezclar bien todos los elementos.

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