Kia presentó a nivel global la segunda generación de Seltos, su exitosa SUV subcompacta, marcando un nuevo capítulo para uno de los modelos más estratégicos de la marca. Con una evolución audaz en diseño, funcionalidad avanzada y seguridad de última generación, la nueva Seltos refuerza el liderazgo de Kia en movilidad moderna.

Foto: KIA Motors

Diseño exterior distintivo

Inspirada en la filosofía Opposites United, la nueva Seltos combina líneas firmes, un porte más ancho y un diseño contemporáneo que equilibra robustez y sofisticación.

Dimensiones: 4,430 mm de largo, 1,830 mm de ancho y 1,600 mm de altura; distancia entre ejes de 2,690 mm.

Frontal renovado con parrilla más amplia, iluminación Star Map y secuencia dinámica de bienvenida.

Perfil dinámico con techo flotante, líneas diagonales y detalles en color plata satinada.

Trasera robusta con luces verticales extendidas sobre el portón.

Versiones disponibles:



Nuevos colores destacados: Iceberg Green, Gravity Gray y Magma Red mate.

Foto: KIA Motors

Interior: espacio, conectividad y comodidad

El habitáculo fue rediseñado para ofrecer mayor amplitud, visibilidad y practicidad. Un tablero de trazos horizontales y la adopción del sistema Shift-by-Wire tipo columna liberan espacio y refuerzan la sensación de modernidad.

Quemacocos panorámico amplio

Iluminación ambiental con 64 colores

Asientos traseros reclinables hasta 24°

Sistemas de audio premium Bose o Harman Kardon (según versión)

Acceso a contenido mediante Kia Connect Store, incluyendo opciones de entretenimiento como Disney y NBA

Foto: KIA Motors

Nuevo motor híbrido

Construida sobre la plataforma K3 (que no está relacionada con el auto de homónimo), la nueva Seltos ofrece mayor rigidez estructural, mejor aislamiento acústico y una conducción más equilibrada.

Opciones de motorización

1.6 L T-GDI: 178 HP y 195 lb-pie (DCT 7 o manual de 6).

1.6 L T-GDI de nueva calibración: hasta 190 HP con automática de 8.

2.0 L: 147 HP y 132 lb-pie, orientado a eficiencia.

Próxima variante híbrida, con:



La tracción integral disponible, el sistema Terrain Mode (Snow, Mud, Sand) y Drive Mode Select (Eco, Normal, Sport) permiten adaptar el manejo a múltiples escenarios.

Foto: KIA Motors

Tecnología y seguridad

Con una estructura reforzada y un amplio paquete de asistencias avanzadas, la nueva Seltos prioriza la seguridad.

Asistencia de Conducción en Carretera 2 (HDA 2)

Mantenimiento de Carril 2 (LFA 2)

Prevención de Colisión Frontal 2 (FCA 2)

Monitor de Visión Perimetral (SVM)

Advertencia de Salida Segura (SEW)

Asistencia de Colisiones en Estacionamiento (PCA-R)

Advertencias de distancia frontal/lateral/reversa (PDW)

La SUV integra un Head-Up Display y un conjunto de tecnologías intuitivas, como:

Pantallas panorámicas duales de 12.3”

AI Assistant con IA generativa

Actualizaciones OTA

Digital Key 2 para acceso vía smartphone

Además, su cajuela de 536 litros —líder en el segmento— y el sistema de accesorios AddGear elevan su funcionalidad diaria.

Foto: KIA Motors

Disponibilidad global

La producción de la nueva Kia Seltos comenzará en diciembre de 2025 en India, seguida de lanzamientos en Corea, Norteamérica, Europa y China durante 2026.Las especificaciones, versiones y precios para México se anunciarán conforme se acerque su llegada al país.

