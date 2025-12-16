El clima frío es una parte importante durante los últimos meses del año, puede cambiar la dinámica general de las actividades cotidianas, incluyendo las de los conductores de autos, ya que, seguramente has notado que cuando comienza a disminuir la temperatura, el ahorro de la gasolina reduce significativamente.

La economía del combustible es menor gracias a las bajas temperaturas, de acuerdo con el U.S. Department of Energy, se espera que los autos de gasolina convencionales sufran una pérdida de ahorro de combustible de entre el 10% y el 20% en la conducción urbana y una pérdida de entre el 15% y el 33% en viajes cortos. Aquí te contamos la razón.

Las bajas temperaturas pueden afectar el rendimiento de tu auto. Imagen: Unsplash

Leer también El IIHS anuncia los autos más seguros de 2025

¿Por qué el frío perjudica el consumo de combustible?

Existen diversos factores que provocan que el rendimiento de la gasolina de los autos no sea el mismo ante el frío a comparación de temperaturas más cálidas, según el U.S. Department of Energy estos son algunos.

El aire más frío es más denso, lo que aumenta la resistencia aerodinámica de un vehículo, especialmente a velocidades de autopista.

La presión de los neumáticos disminuye en temperaturas más frías, aumentando la resistencia a la rodadura.

Un motor tarda más en alcanzar su temperatura más eficiente en consumo de combustible, lo cual afecta más a los viajes más cortos, ya que un vehículo realiza un viaje más corto a temperaturas más bajas a las adecuadas.

El rendimiento de la batería disminuye en climas fríos, lo que dificulta que el alternador mantenga la batería cargada.

Finalmente, la fricción del motor y la transmisión aumenta en temperaturas frías.

Las condiciones del camino también son importantes para que la economía del combustible de los autos sea menor, por ejemplo, en lugares donde los caminos están cubiertos de nieve, el agarre del neumático disminuye en la carretera, desperdiciando energía que afecta directamente a la gasolina.

Los viajes cortos no son recomendables durante las bajas temperaturas. Foto: Pixabay

¿Cómo puedo mejorar el rendimiento de la gasolina?

Cabe destacar que los efectos del frío en el rendimiento de la gasolina en los autos no se pueden evitar por completo, pero si hay varias cosas que puedes hacer para que el impacto no sea tan grande.

Estacionarse en un lugar más cálido es un gran método para aumentar la temperatura inicial del auto, por otro lado, es recomendable combinar los viajes que tengas que realizar, de esta forma se reduce la cantidad de conducción con un motor frío.

Si bien, la revisión periódica de la presión de los neumáticos es necesaria por seguridad, durante las épocas frías es una actividad vital, así como utilizar el tipo de aceite recomendado por el fabricante para conducir en este tipo de climas. Finalmente, es importante retirar los accesorios que aumentan la resistencia al viento, como los portaequipajes de techo.

Seguir estos consejos permitirá que la conducción de tu auto se vuelva más segura y que puedas optimizar de mejor forma el uso de la gasolina durante esta temporada de frío.

Leer también Adiós a las fotomultas que cometiste en 2025: condonarán el 90% en CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters