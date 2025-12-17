En un mundo donde nos hemos internacionalizado y podemos adquirir productos de cualquier parte del mundo, llega un conglomerado de origen chino con infraestructura mundial que ya dio su primer paso en México con el respaldo de Geely un grupo automotriz global que posee marcas internacionales.

Un grupo que ya conocemos, pero ahora más completo

Geely Holding Group no es solo una firma automotriz. Es un grupo que ya tiene tiempo en nuestro país mediante Volvo, pero que además es dueño de marcas como Lotus, Polestar, Zeekr y ahora Lynk&Co, que llega como una nueva marca al territorio mexicano.

Tras la llegada del grupo a México a finales de 2023, se ha consolidado como uno de los grupos emergentes más fuertes del país. La apuesta continúa y hoy deciden traer más productos. Esta vez toca el turno de Lynk&Co, una marca premium que viene a complementar el catálogo del grupo con modelos EV, HEV y PHEV. Aunque sus raíces son chinas, la marca tiene manufactura internacional y presencia que respalda su crecimiento. Desde su creación en 2016, Lynk&Co ha entregado más de 1.6 millones de vehículos.

Lynk significa conexión.

Co significa colaboración.

Foto: Benito Martínez Gil

Un lanzamiento doble Lynk&Co:

No solo presenciamos la llegada de Lynk&Co a México con una estrategia enfocada en vehículos híbridos por ahora. También viajamos al Autoshow de Guangzhou, en China, y a su planta en Chengdu, donde conocimos lo último en su tecnología y comprobamos de primera mano lo que son capaces de hacer.

La conclusión es: una marca que cumple con todo tipo de motorizaciones, desde EV, HEV, PHEV y de combustión (ICE, EM-P y BEV). No son productos desarrollados desde cero. Dentro del grupo comparten plataformas ya probadas, a partir de esa base, ajustan la fórmula para concentrarse en tecnología y desempeño.

Foto: Benito Martínez Gil

Una fábrica que explica el crecimiento de la marca

Cuando visitas una planta, entiendes el trasfondo. En este caso, para lograr los resultados que tienen, deben fabricar su propia tecnología y hacerlo con un enfoque que ataca directamente al factor precio.

Se trata de una fábrica inteligente basada en el concepto Industry 4.0. Esto significa que está diseñada para operar de manera mayormente automatizada, en este caso en un 90% ya que está conectada digitalmente y con capacidad de adaptarse a distintos niveles de personalización.

El complejo industrial ocupa alrededor de 486 hectáreas, cuenta con 4,000 empleados en doble turno y 629 robots. Tiene capacidad para producir 300,000 vehículos al año. Actualmente se fabrican cuatro modelos: Lynk&Co 06, Lynk&Co 02, Zeekr X y Geely Geometry.

Foto: Benito Martínez Gil

Qué vimos en el Autoshow de Lynk&Co

Un Autoshow siempre muestra lo que podremos ver en el futuro y también lo que una marca es capaz de desarrollar. De primera mano supimos cuál será el siguiente paso de Lynk&Co en México.

Y aquí hubo sorpresa. Pensamos que la estrategia inicial sería enfocarse en híbridos, tomando en cuenta que Zeekr, su marca hermana premium, apuesta únicamente por eléctricos. Pero no. Ya está confirmado para México el Lynk&Co 02, que en China es conocido como Z20.

A simple vista podría confundirse con el Zeekr X, pero aquí vemos una carrocería Sportback, una imagen más limpia y minimalista bajo el lenguaje Next Day. Utiliza la plataforma SEA (Sustainable Experience Architecture), la misma del Volvo EX30 y el mismo Zeekr X. Es una plataforma que ya conocemos que nos transmite confianza y permite imaginar cómo se comportará en tierras mexicanas.

Foto: Benito Martínez Gil

Lynk&Co 02: diseño, autonomía y desempeño

El 02 equipa un motor eléctrico trasero de 268 hp y 253 lb-pie que acelera de 0 a 100 km/h en 5.3 segundos, con velocidad máxima de 180 km/h. Su batería de 66 kWh ofrece 435 km de autonomía bajo el ciclo WLTP. Cuenta con carga rápida de 10 a 80% en 15 minutos y recuperación de energía en frenado. La marca reporta un consumo de 17.6 kWh/100 km.

En dimensiones, mide 4,460 mm de largo, 1,845 mm de ancho y 1,573 mm de alto, con distancia entre ejes de 2,755 mm. Se posiciona como un Premium Sporty E-SUV.

Foto: Benito Martínez Gil

El interior integra una pantalla central de 15.4 pulgadas en resolución 2.5K, cuadro digital de 10.2 pulgadas, dos cargadores inalámbricos, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, sistema operativo Flyme Auto y sonido Harman Kardon con 14 bocinas.

En seguridad, incorpora 19 funciones ADAS y opera mediante 22 sensores inteligentes. Obtuvo cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP 2025 gracias a que su estructura combina 81.62% de acero de alta resistencia. Añade un sistema de desprendimiento de ruedas en caso de colisión y siete bolsas de aire.

Lynk&Co 01: el modelo de entrada

Otro de sus lanzamientos es el Lynk&Co 01, un SUV compacto que buscará espacio en uno de los segmentos más competidos de México. Pero la tecnología juega a su favor, ya que será un híbrido enchufable basado en la plataforma CMA (Compact Modular Architecture Evolution), la misma del Volvo XC40.

Se confirmó que usará el motor 1.5 turbo PHEV junto al sistema EM-P Hybrid System, que genera 261 hp. Acelera de 0 a 100 km/h en 7.7 segundos, ofrece 75 kilómetros de autonomía eléctrica y un rango total de 850 kilómetros.

A bordo, la cabina mantiene la misma sensación tecnológica: pantalla central de 15.4 pulgadas y cuadro de instrumentos digital de 10.2. Ofrece conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de streaming de video, videojuegos mediante una tienda de apps y un sistema de interacción por voz.

Foto: Benito Martínez Gil

El interior está diseñado para aislar al conductor del exterior mediante un sistema de sellado acústico que cubre más del 90% de la cabina, acompañado de audio Harman Kardon. Llegará con opciones de asientos en vinilo o tela y climatización de doble zona.

En seguridad, cuenta con certificaciones de cinco estrellas en Euro NCAP y C-NCAP. Incorpora sistemas ADAS, control de estabilidad y cámaras de 540 grados.

Lynk&Co 900: toda la carne al asador

Por último, pero lejos de ser menos importante, probamos el buque insignia: el Lynk&Co 900. Su SUV más grande que deja claro hasta dónde puede llegar la marca. Cuenta con la plataforma SPA/EVO (Dedicated Hybrid Architecture for Full Size Vehicles), la misma base modular desarrollada por Geely y Volvo que utilizan varios modelos del grupo.

Cuenta con suspensión adaptativa y un habitáculo centrado en la comodidad de los pasajeros. Tiene tres filas de asientos con configuración 2+2+2, todos con función de masaje, una pantalla en la primera y segunda fila de asientos de 30 pulgadas cada una, comandos de voz, 31 bocinas Harman Kardon y la segunda fila con rotación eléctrica de 180 grados, por si se cruza alguna junta en el camino, además un pequeño refrigerador con control de temperatura.

Foto: Benito Martínez Gil

Pertenece a la gama de híbridos enchufables de la marca y usa el sistema EM-P. Combina un motor de 2.0 litros turbo que en conjunto a sus dos motores eléctricos entrega una potencia de 730 caballos de fuerza y un torque de 766 lb-pie. Acelera de 0 a 100 km/h en menos de 5 segundos y ofrece una autonomía total superior a los 1,000 kilómetros.

Cómo funciona realmente la tecnología híbrida EM-P

Lynk&Co complementa su propuesta con el sistema híbrido EM-P, sobre la plataforma DHT Evo que la marca describe como un sistema de alto desempeño, centrado en la conducción eléctrica.

El sistema combina un motor dedicado híbrido de alta eficiencia, una transmisión híbrida de tres velocidades, una batería y un motor eléctrico.

En conjunto, este sistema permite alcanzar aceleraciones más rápidas, consumos más bajos y rangos combinados que pueden superar los 1,400 km según el ciclo CLTC, además de una entrega de potencia constante sin importar el nivel de batería.

Foto: Benito Martínez Gil

Lynk&Co llega a México con tecnología propia, variedad de motorizaciones y un enfoque en mantener precios competitivos sin descuidar la calidad. Su apuesta no busca posicionarla como una marca de lujo, sino como una opción que ofrece más valor dentro de su segmento. Con producción plataformas compartidas con firmas reconocidas y una visión centrada en el desempeño, la marca comienza su camino en el país con una propuesta que intenta equilibrar costos, equipamiento y tecnología para ganar espacio en un mercado cada vez más exigente.

