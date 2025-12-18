Se acerca el fin de año y Uno de ellos es la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México, un documento que se reactivó y su plazo para tramitarse volvió a extenderse.

Sin embargo, hay algo que muchas personas no saben y es que sí pueden dar de baja tu licencia de conducir permanente.

¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia de conducir permanente?

Cuando la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) reactivó la expedición de la licencia de conducir permanente, después de haber estado suspendida desde 2007, se informó que el trámite tendría una vigencia inicial de un año y estaría sujeto a nuevos requisitos.

Aprobar un examen teórico de seguridad vial , señalización y normas de tránsito

, señalización y normas de tránsito Realizar el pago correspondiente de 1,500 pesos

No obstante, recientemente la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció que las personas que aún no han realizado el trámite contarán con un año adicional para hacerlo.

El nuevo plazo para tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX vence el 31 de diciembre de 2026.

Este es el puntaje que debes obtener en el examen de la licencia de conducir permanente en CDMX. Foto: X @@LaSEMOVI

¿Pueden cancelar tu licencia de conducir permanente?

Aunque la licencia permanente es un beneficio porque evita renovaciones futuras, también es una gran responsabilidad. Este documento no es irrevocable y puede ser cancelado.

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece los motivos por los cuales se puede dar de baja una licencia de conducir permanente:

Causar lesiones por negligencia, impericia o falta de responsabilidad del conductor

Presentar información falsa o documentos alterados durante el trámite

durante el trámite Acumular dos sanciones con suspensión previa de la licencia

Conducir bajo los efectos de estupefacientes

Ser sancionado tres veces por manejar en estado de ebriedad en un periodo mayor a tres años

en un periodo mayor a tres años Ser sancionado dos veces por manejar en estado de ebriedad en un mismo año

¿Qué hacer si te cancelaron la licencia de conducir permanente?

Si cometiste alguna de las infracciones y tu licencia fue cancelada, debes saber que no podrás solicitar una nueva licencia de conducir permanente.

Además, quedarás inhabilitado para manejar vehículos o motocicletas dentro de la Ciudad de México, por lo que es importante conocer y respetar las normas de tránsito para evitar sanciones mayores.

