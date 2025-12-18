Un seguro para tu auto es una medida de protección ante cualquier incidente que esté relacionado con el mismo, ya sean robos, vandalismo, o en los casos más desafortunados, accidentes viales. Estos se contratan a través de una aseguradora, cuyas coberturas varían dependiendo del tipo de póliza de tu elección.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), recomienda cotizar con diferentes aseguradoras para encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades y a las de tu auto. Por ello, en Autopistas te presentamos los aspectos más importantes a considerar para elegir el mejor seguro para tu auto en 2026.

No contar con un seguro de auto te puede salir más caro de lo que piensas. Foto: Freepik

¿Qué recomienda CONDUSEF para contratar un seguro de auto?

Uno de los primeros aspectos que CONDUSEF recomienda considerar, además del precio, al contratar un seguro de auto, es conocer los riesgos que se deben tener cubiertos, por esta razón, las aseguradoras han clasificado 3 tipo de coberturas: Básica, limitada y amplia.

Cobertura básica: Cubre los daños causados a terceros ya sea en algún bien (auto, casa, barda, motocicleta etc.) o directamente los daños ocasionados a personas ajenas al vehículo asegurado; de igual manera esta cobertura considera los daños físicos de los ocupantes del vehículo de un tercero, o bien la indemnización en caso de invalidez o fallecimiento, entre otros.

Cobertura limitada: Este tipo de cobertura amplia significativamente los beneficios.

Robo total.

Responsabilidad por daños causados a terceros en bienes o en personas.

Gastos Médicos que tengan los ocupantes del vehículo.

Cobertura amplia: Este tipo de cobertura es la más completa, ya que, adicionalmente a lo señalado en la cobertura limitada, la gama de elementos que se pueden cubrir es mayor como: daños materiales, fianza garantizada, cristales, llantas, equipo especial, devolución del deducible, entre otras.

De igual forma, es importante verificar la reputación de la aseguradora e investigar la satisfacción general de los clientes y los reclamos que reciben por sus servicios. CONDUSEF cuenta con el apartado “Cuentas claras en reclamaciones” para encontrar la mayor información del comportamiento de estas instituciones. Puedes acceder a través de la siguiente liga: https://www.condusef.gob.mx/index.php?p=cuentas_claras_reclamaciones

En cuanto a los precios, al igual que con las reclamaciones, la pagina oficial de la CONDUSEF cuenta con un simulador para que puedas decidir que aseguradora te conviene dependiendo de tu presupuesto y modelo de tu auto. Para acceder, solo debes:

Entrar a la siguiente liga: https://www.condusef.gob.mx/index.php?p=simuladores#sa

Seleccionar la opción “Seguro de auto”.

Pulsar “Haz tu propio ejercicio aquí”.

Una vez que la página te redirija a otra ventana, selecciona “Entra al simulador”

Introduce tus datos y continua con los pasos que te indique la página

Finalmente, es importante considerar que las instituciones de seguros cuentan con coberturas adicionales que se adaptan a las necesidades de cada usuario, las cuales pueden aumentar el precio.

Al tener un seguro de auto, puedes evitar problemas más graves. Foto: Freepik

¿El costo de los seguros de autos podría aumentar en 2026?

La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal de 2026 ha dado de que hablar en el sector financiero, gracias a una modificación que, según expertos y analistas, podría aumentar el costo de las pólizas de auto entre 10% y 20% en 2026.

En dicha modificación, incluida en la fracción XIV del articulo 25 de la LIF, se establece que “... no será acreditable el impuesto al valor agregado trasladado en la adquisición de bienes o prestación de servicios recibidos, ni el propio pagado en la importación, cuando dichos bienes o servicios se destinen para dar cumplimiento al contrato de seguro, y la indemnización consista en el resarcimiento de daños o la reposición del bien siniestrado, a través de terceros”.

En otras palabras, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se convertirá en un costo extra para la aseguradora, ya que la LIF 2026 no permitirá que estas acrediten el IVA cuando el pago se hace a terceros por el cumplimiento del contrato del seguro, lo que podría verse reflejado en el aumento del costo de las pólizas.

