La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial sobre las condiciones meteorológicas que se esperan para los días 30 y 31 de diciembre de 2025, así como para el 1 de enero de 2026 en la Ciudad de México.
Durante esos tres días se prevé un descenso en las temperaturas en la CDMX; al amanecer el ambiente será de frío a muy frío, con probabilidad de heladas en las zonas altas de la ciudad, en donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 y 6°C.
Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con temperaturas máximas que alcanzarán entre los 17 y los 22°C; además, habrá condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas.
Se espera que el descenso térmico más significativo sea durante la madrugada del 31 de diciembre, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.
Ante este pronóstico durante los días de fin de año, la SGIRPC recomendó a la población las siguientes medidas:
- Abrigarse adecuadamente, usando ropa cómoda en varias capas.
- Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío.
- Alimentarse bien, ingerir frutas y verduras, tomar abundantes líquidos y bebidas calientes.
- En caso de usar calentador, asegurarse de mantener buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
- Evitar el uso de pirotecnia.
- Identificar los módulos de salud y acudir a ellos en caso de presentar algún malestar
