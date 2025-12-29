Más Información

Sheinbaum se reúne con familiares de víctimas tras descarrilamiento del Tren Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Ellos son los fallecidos en el descarrilamiento del Tren Interoceánico de Oaxaca

VIDEO Tren Interoceánico: ¡Ayúdennos, por favor!; pasajeros graban desde el vagón momento del descarrilamiento

Segob e IMSS dan a conocer lista de heridos de descarrilamiento del Tren Interoceánico; consúltala aquí

Tiroteo en Zapopan deja tres muertos y cinco heridos; ataque contra ocupantes de un Lamborghini se prolonga por 10 minutos

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial sobre las que se esperan para los días 30 y 31 de diciembre de 2025, así como para el 1 de enero de 2026 en la Ciudad de México.

Durante esos tres días se prevé un descenso en las temperaturas en la CDMX; al amanecer el ambiente será de frío a muy frío, con probabilidad de heladas en las zonas altas de la ciudad, en donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 y 6°C.

Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con que alcanzarán entre los 17 y los 22°C; además, habrá condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas.

Se espera que el descenso térmico más significativo sea durante la madrugada del 31 de diciembre, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.

Ante este pronóstico durante los días de fin de año, la SGIRPC recomendó a la población las siguientes medidas:

  • Abrigarse adecuadamente, usando ropa cómoda en varias capas.
  • Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío.
  • Alimentarse bien, ingerir frutas y verduras, tomar abundantes líquidos y bebidas calientes.
  • En caso de usar calentador, asegurarse de mantener buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
  • Evitar el uso de pirotecnia.
  • Identificar los módulos de salud y acudir a ellos en caso de presentar algún malestar
