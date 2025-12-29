La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial sobre las condiciones meteorológicas que se esperan para los días 30 y 31 de diciembre de 2025, así como para el 1 de enero de 2026 en la Ciudad de México.

Durante esos tres días se prevé un descenso en las temperaturas en la CDMX; al amanecer el ambiente será de frío a muy frío, con probabilidad de heladas en las zonas altas de la ciudad, en donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 y 6°C.

Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con temperaturas máximas que alcanzarán entre los 17 y los 22°C; además, habrá condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas.

Se espera que el descenso térmico más significativo sea durante la madrugada del 31 de diciembre, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.

Ante este pronóstico durante los días de fin de año, la SGIRPC recomendó a la población las siguientes medidas:

Abrigarse adecuadamente, usando ropa cómoda en varias capas.

Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío.

Alimentarse bien, ingerir frutas y verduras, tomar abundantes líquidos y bebidas calientes.

En caso de usar calentador, asegurarse de mantener buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Evitar el uso de pirotecnia.

Identificar los módulos de salud y acudir a ellos en caso de presentar algún malestar

