El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que este viernes 26 de diciembre se espera una temperatura máxima de 19 grados Celsius (°C), ambiente cálido con cielo parcialmente nublado.

Los vientos serán de componente Norte de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 35 km/h. Asimismo, por la tarde, se prevén condiciones para lluvias ligeras.

Para la mañana del sábado el termómetro marcará una temperatura de 9ºC, por lo que habrá amanecer fresco.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl lo marca en Fase 2, en caso de emisión de partículas, la pluma se dispersaría hacia el Sur-Sureste, sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

