Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

“No hay ni señas de la casa, todo se destruyó”, relata Genaro Montiel, quien duerme en la calle por inundación en Veracruz

Belinda acaparó las miradas en 2025

Los Cowboys encuentran su regalo

Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa

El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () informa que este viernes 26 de diciembre se espera una temperatura máxima de 19 grados Celsius (°C), ambiente cálido con cielo parcialmente nublado.

Los vientos serán de componente Norte de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 35 km/h. Asimismo, por la tarde, se prevén condiciones para lluvias ligeras.

Para la mañana del sábado el termómetro marcará una temperatura de 9ºC, por lo que habrá .

La imagen de monitoreo del Popocatépetl lo marca en Fase 2, en caso de emisión de partículas, la pluma se dispersaría hacia el Sur-Sureste, sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

