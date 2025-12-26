La aproximación del frente frío número 24 al noroeste del territorio nacional provocará un marcado descenso de las temperaturas, con valores mínimos de -5 hasta -10 grados en distintas regiones del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para las próximas horas, el órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius, acompañadas de heladas, en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, donde se mantendrá un ambiente frío a muy frío durante la madrugada y el amanecer.

En tanto, se esperan temperaturas de -5 a 0 grados con heladas en regiones montañosas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, mientras que en zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca las mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados Celsius.

En cuanto al viento, el SMN pronosticó velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 a 80 km/h, en el istmo y golfo de Tehuantepec, que afectarán principalmente a Oaxaca y Chiapas. Además, se registrarán rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, así como en Baja California, Baja California Sur, Sonora, la costa de Sinaloa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se esperan vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en el golfo de Tehuantepec.

Respecto a las precipitaciones, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se esperan lluvias fuertes en Veracruz (Capital, Sotavento y Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.

Habrá chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Yucatán, mientras que se prevén lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Además, se contempla la caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California, debido a las condiciones de frío intenso en esa región.

El escenario meteorológico estará influenciado por la interacción del frente frío 24 con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, las corrientes en chorro polar y subtropical, así como canales de baja presión en el centro y sureste del país, además de una circulación ciclónica en niveles medios sobre el golfo de México.

