La Policía de la Ciudad de México desplegará 14 mil 899 elementos durante las celebraciones de fin de año y el año nuevo, para salvaguardar la seguridad de los capitalinos, así como de los visitantes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que los policías estarán apoyados con un total de mil 18 vehículos, cinco grúas, 15 ambulancias y 13 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como de un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

El operativo de seguridad comenzará a partir de las 06:00 horas del miércoles 31 de diciembre y se mantendrá hasta el final de las actividades del jueves 01 de enero.

Además, se estará en coordinación con las 16 alcaldías y policías complementarias, detalló la SSC.

También habrá reforzamiento de presencia policial en las 183 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y en los 45 Centros de Transferencia Modal (CETRAM).

Los monitoristas de los Centros de Comando y Control (C2) Centro, Norte, Oriente, Poniente, Sur y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) también apoyarán con el monitoreo de los eventos de fin de año para registrar cualquier incidencia.

