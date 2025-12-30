Para los próximos 31 de diciembre y 1 de enero, la Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina anunció una serie de modificaciones en los horarios habituales del transporte público en la Ciudad de México.

Indicó que no operarán de manera normal el Metro, Metrobús, RTP, Trolebús, Cablebús, Tren Ligero, Ecobici y Biciestacionamientos.

También modificarán sus horarios los Módulos de Control Vehicular y Licencias de la Semovi.

Por ello, para disfrutar de estas fiestas y dar la bienvenida a este Año Nuevo 2026 sin contratiempos, estos serán los horarios:

31 de diciembre

Para este 31 de diciembre, la Semovi anunció en X que el Metro operará de 5:00 a 23:00 horas; el Metrobús de 4:30 a 21:00 horas; mientras que el RTP contará con un horario de 5:00 a 00:00 horas.

Para el caso del Trolebús, la dependencia informó que operará de 5:00 a 22:00 horas; el Cablebús de 5:00 a 22:00 horas; mientras que el Tren Ligero ofrecerá servicio de 5:00 a 22:30 horas.

En cuanto a la operación de la Ecobici, esta tendrá un horario de 5:00 a 00:30 horas; los Biciestacionamientos de 7:00 a 00:00 horas.

Mientras que el EcoParq contará con horario habitual.

1 de enero

Para el primer día del año, la Semovi anunció en X que el Metro operará de 7:00 a 00:00 horas; el Metrobús de 5:00 a 00:00 horas; mientras que el RTP contará con un horario de 7:00 a 00:00 horas.

Para el caso del Trolebús, la dependencia informó que operará de 6:00 a 23:30 horas; el Cablebús de 7:00 a 23:00 horas; mientras que el Tren Ligero ofrecerá servicio de 7:00 a 23:30 horas.

En cuanto a la operación de la Ecobici, esta tendrá un horario de 5:00 a 00:30 horas; los Biciestacionamientos de 7:00 a 00:00 horas.

Mientras que el EcoParq contará con horario habitual.

afcl