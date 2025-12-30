“Este año lo más importante son el dinero, todos quieren llevarse [un talismán] para el dinero” comentó Yessenia, trabajadora del local 188 del Mercado de Sonora, donde los compradores recorren los pasillos en busca de amuletos, rituales, doceneras y “trabajos” para ayudarles en el año nuevo.

“Las personas se preocupan mucho en este momento, todos queremos que nos vaya bien” dijo mientras acomodaba sus velas.

La señora Cruz preparó como cada año semilleros y borregos con billetes para las fiestas de año nuevo, una tradición que relata es bastante popular. “En esta temporada es relativamente alta, las personas se llevan esto”.

Señaló que los semilleros que da en 50 pesos se los llevan porque sirven para varias cosas, destacando el dinero. “A mí me gusta porque las personas vienen desesperadas y nosotros les ayudamos, los guiamos, los apoyamos”.

Lozano Miranda lleva toda su vida trabajando en el Mercado de Sonora ofreciendo servicios de limpias, hechizos, amuletos, velas y otros artículos.

Agregó que, en los últimos días de diciembre, las personas suelen llevarse doceneras de la Divina Providencia.

Maribel, quien vive en el Estado de México, acudió al Mercado de Sonora desde temprano para buscar veladoras para ella y sus seres queridos. “Yo creo que es la fe la que le pone uno a esto”.

Precisó que gastó alrededor de 300 pesos en 10 paquetes de veladoras de diferentes colores. “Tengo que ir a misa para que las bendigan todas y ya regalarlas; llevo años haciendo esto”.

Carla Espina comentó que es una tradición para ella ir al Mercado de Sonora en busca de artículos que la ayuden a tener un buen año; en esta ocasión compró cuartos, semillas de la abundancia, saquitos y una figura de un diente para tener dinero.

“Yo creo que uno trabaja por las cosas y esto son como empujoncitos”, expresó sonriendo.

Carla consideró que los precios de los productos aumentaron. “No es algo precisamente barato, pero ahora subió mucho; gastamos arriba de mil pesos”.