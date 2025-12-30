Locatarios del mercado de La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza comenzaron con la venta de uvas para la cena de Año Nuevo, para que las familias puedan cumplir con la tradición de comer 12 uvas a la medianoche.

Los precios del kilo de esta fruta en este centro de abasto oscilan entre los 80 y 140 pesos, dependiendo del color y el tipo, pueden encontrarse un poco más económico en 70 pesos o en hasta 150 pesos.

Los locatarios de La Merced coincidieron en que aunque se trata de un precio alto para los consumidores es más accesible en comparación con el año pasado, cuando el costo de este producto rebasó los 200 pesos por kilo.

Locatarios señalan que por su bajo costo la uva roja es la que más se vende, pero la preferida es la de color verde. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Guadalupe Domingo, locataria ubicada en la puerta ocho del pasillo central de La Merced, comentó que este año la uva verde se vende en 150 pesos el kilo, mientras que la roja se ofrece en 120 pesos.

De acuerdo con la comerciante, la uva roja es la que más están llevando los clientes en estos días previos al cierre de año, pues es la que resulta más económica.

“Está cara, pero es realmente bajo si la comparas con el año pasado, porque yo estaba vendiendo el kilo entre 220 pesos" comentó.

En la puerta 12 del pasillo central de este mercado, Román señaló que la uva verde se encuentra en 140 pesos, la roja en 90 pesos y la negra en 100 pesos.

Recordó que el año pasado el precio de la uva verde llegó hasta los 240 pesos, por lo que este año las personas han comprado más, siendo nuevamente la uva verde la favorita entre los consumidores.

“Ahora se me acercan y cuando les digo el precio pues si se sorprenden porque es caro, pero no tanto como en 2024 que incluso no se la llevaban”, indicó.

Cristal atiende un comercio en la puerta 14 del pasillo central de La Merced, explicó que la uva roja y negra sin semilla se venden en 80 pesos el kilo, mientras que la verde alcanza los 140 pesos el kilo.

Explicó que el precio de las uvas se debe a que son frutas de exportación y no es una temporada de cosechar la uva.

“Por el frío la uva como que se quema entonces es muy difícil sacarla ahorita y es importada de California porque en México no tenemos tantos lugares para dar la fruta, además está bonita y muy rica”, dijo la locataria.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se pudo constatar que en la puerta 20 del pasillo 3, comerciantes ofrecen la uva roja sin hueso en 70 pesos el kilo, mientras que otras presentaciones alcanzan los 100 pesos.

En este punto, los vendedores destacaron que los clientes suelen llevar entre tres y cuatro kilos, principalmente para compartir en reuniones familiares.