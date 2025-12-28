Año Nuevo 2026: estos son los países que reciben primero y último el año

El Año Nuevo 2026 está a la vuelta de la esquina y, como ocurre cada año, el mundo se prepara para recibirlo de manera escalonada. La razón es simple pero fascinante: la Tierra está dividida en husos horarios que determinan cuándo comienza oficialmente un nuevo día en cada región.

Esta organización responde a la rotación del planeta y tiene como referencia principal la Línea Internacional de Cambio de Fecha, una frontera imaginaria que marca el inicio y el final del calendario diario.

En términos prácticos, esto significa que mientras algunas comunidades celebran la llegada del 1 de enero con fuegos artificiales y rituales tradicionales, en otros puntos del planeta todavía faltan varias horas, e incluso casi un día completo, para despedir el año anterior.

La gente mira los fuegos artificiales en el puerto de Valparaíso en la costa de Chile durante el Año Nuevo. Foto: AFP

Los primeros países en recibir el Año Nuevo 2026

De acuerdo con National Geographic, los primeros lugares del mundo en dar la bienvenida al Año Nuevo 2026 se encuentran en Oceanía, en los husos horarios más adelantados. Destaca la República de Kiribati, específicamente sus islas de la Línea como Kiritimati (también conocida como Isla de Navidad), que se ubican en el huso horario UTC+14. Esta posición privilegiada convierte a Kiribati en el primer país en iniciar oficialmente el nuevo año.

Muy cerca en el tiempo se encuentra Samoa, que también adoptó un huso horario adelantado para alinearse económicamente con Asia y Oceanía. La diferencia entre ambos suele ser de minutos, lo que hace que compartan simbólicamente el inicio del año.

Posteriormente se suman las Islas Chatham, pertenecientes a Nueva Zelanda, con un desfase aproximado de 15 minutos, seguidas por países como Fiyi y Tonga, que también celebran en las primeras horas del 1 de enero.

Estos territorios se localizan en las inmediaciones de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, considerada el punto de partida del calendario global.

Varias personas observan los fuegos artificiales durante la celebración del Año Nuevo en la playa de Ancol en Yakarta. Foto: AFP

Los últimos países en despedir el año anterior

En el extremo opuesto del planeta se encuentran los últimos lugares en recibir el Año Nuevo 2026. Del otro lado de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, en el huso horario UTC-12, se localizan las islas Howland y Baker, territorios no habitados de Estados Unidos, que son los últimos puntos del mundo en cambiar de año.

Entre las regiones habitadas, Samoa Americana destaca como uno de los últimos territorios en celebrar, casi 24 horas después de Kiribati. A este grupo se suman otros lugares remotos como algunas islas de la Polinesia Francesa (Tahití), Pitcairn (Reino Unido) y zonas insulares alejadas de México como las Islas Revillagigedo.

El recorrido del Año Nuevo puede describirse como una ola que avanza de este a oeste. Comienza en Oceanía, continúa por Asia (Japón y China), sigue hacia Oriente Medio y África, cruza Europa (con países como España celebrando a medianoche local) y finaliza en América, cuando en los primeros territorios ya transcurre la tarde del 1 de enero. En total, este proceso global se completa en aproximadamente 26 horas.

