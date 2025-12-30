A lo largo de 2025, la alcaldía Álvaro Obregón retiró un total de 4 mil 660 toneladas de residuos sólidos —equivalentes aproximadamente a 330 camiones de volteo— de barrancas y presas de la demarcación, como parte de un programa de saneamiento ambiental en la demarcación.

En total se intervinieron 12 barrancas en zonas de riesgo y áreas naturales estratégicas, mediante trabajos sistemáticos de limpieza, retiro de residuos y saneamiento ambiental, con lo que se fortaleció la capacidad de regulación hídrica y la protección de ecosistemas en estas zonas.

La alcaldía Álvaro Obregón detalló que algunas de las intervenciones más relevantes fueron las que se realizaron en la presa Lomas de Becerra “C”, donde se retiraron mil 51 toneladas de residuos, en la barranca San Borja se retiraron 709 toneladas, en el andador Río Becerra fueron 609 toneladas, mientras que en la barranca Jalalpa se retiraron un total 180 toneladas.

Este programa arrancó en el mes de abril, como parte de la planeación preventiva ante la temporada de lluvias 2025, lo que permitió anticipar riesgos y obtener resultados contundentes, “posicionando a Álvaro Obregón como referente en materia de gestión ambiental urbana”, detalló la demarcación.

También precisó que este modelo de intervención “marcó un antes y un después en la atención de barrancas en la Ciudad, al establecer criterios técnicos, operativos y preventivos que hoy son replicados en otros puntos de la capital”.

En agosto pasado, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, dio a conocer que para entonces ya se habían recuperado nueve de las 13 barrancas que hay en la demarcación, 12 de ellas son consideradas Áreas de Valor Ambiental, con el retiro de más de 2 mil 700 toneladas de residuos sólidos que contaminaban dichos espacios.

Estas acciones permitieron la reducción de riesgos de inundaciones y deslaves, recuperación de espacios ecológicos y mejora de corredores biológicos, así como contar con mayor capacidad y regulación de agua pluvial en temporada de lluvias.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la limpieza, vigilancia y saneamiento de mil hectáreas que conforman 26 barrancas en distintos puntos de la Ciudad de México, de las cuales 500 hectáreas serán restauradas.

Esta meta se fijó para concluir el 31 de diciembre de este año.