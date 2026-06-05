En la noche del jueves 4 de junio, México goleó 5-1 a Serbia en un partido amistoso en Toluca, donde Raúl Jiménez anotó uno de los tantos para así llegar a 46 portando la playera de la Selección Mexicana.

Con este gol, el delantero del Fulham de Inglaterra empató a Jared Borgetti como el segundo máximo goleador de la escuadra nacional. El siguiente objetivo del '9' tricolor es alcanzar y superar la marca de Javier Hernández Balcázar.

La anotación de Raúl frente a los serbios llegó al minuto 57 del partido, el que significó el tercer gol del juego. En una jugada creada por Roberto Alvarado, Julián Quiñones sacó un disparo que impactó en el poste de la portería rival y ese rebote se lo "encontró" Jiménez, quien solamente empujó el esférico para crecer su cuenta personal.

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¡El GOOOOOOL de Raulito! 💥🤩



Con este tanto, Raúl Jiménez llegó a 46 goles vistiendo nuestra camiseta.#SomosMéxico 💚🤍❤️ | #ÚltimaEscala pic.twitter.com/RHHIUloqYA — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 5, 2026

El Chicharito no juega con la Selección Mexicana desde el 6 de septiembre de 2019, cuando enfrentaron a Estados Unidos en un partido amistoso y el icónico atacante tricolor anotó el primer tanto del partido.

Pese a su prolongada inactividad con el cuadro mexicano, Hernández se mantiene como el máximo goleador de la Selección con 52 tantos, por lo que Raúl todavía está a seis de empatarlo y siete de superarlo.

Máximo goleadores de México