La cantante y creadora de contenido Kenia Os vivió momentos de tensión a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fue abordada por medios de comunicación que buscaban cuestionarla sobre el estado de su relación con Peso Pluma, en medio de rumores de una posible ruptura.

A través de X han circulado videos del momento en que la intérprete intentaba llegar a la camioneta que la esperaba. En las imágenes se observa un intercambio de empujones entre reporteros y miembros de su equipo de seguridad mientras avanzaba entre la multitud.

De acuerdo con algunos reportes, Kenia habría recibido accidentalmente un golpe en el cuello durante el incidente. Sin embargo, la cantante señaló posteriormente que la agresión provino de la prensa.

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Finalmente, la artista evitó pronunciarse sobre su situación sentimental y abandonó el lugar sin ofrecer declaraciones.

Kenia Os lanza comunicado y pide respeto

Horas después, la intérprete compartió un mensaje en su canal de Instagram en el que expresó su preocupación por lo ocurrido.

“Ya llegó a otro nivel. Recibí múltiples empujones y hasta un golpe en el cuello de parte de la prensa”, escribió.

Kenia también explicó que su equipo de seguridad no logró llegar a tiempo porque, según su versión, personal del aeropuerto la retiró de la zona de aduanas, situación que la dejó en una posición vulnerable tanto a ella como a sus seguidores y a los propios representantes de los medios.

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“Así como yo entiendo y respeto muchísimo su trabajo periodístico, les pido respeten mi tiempo, espacio personal e integridad como persona. Creo que no vale la pena poner en riesgo la integridad física de ustedes y mía por una nota periodística del mundo del entretenimiento”, expresó.

La cantante agregó que regresa de una intensa semana de trabajo en España y aseguró que, aunque habitualmente suele atender a la prensa, en esta ocasión no se sentía preparada para hacerlo.

“Siempre soy la artista que llega y les da la nota, pero en este momento no me siento lista y pido respeto hacia mi silencio y espacio”, concluyó.

Hasta el momento, Peso Pluma no se ha pronunciado sobre el tema.

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