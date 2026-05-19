A tan solo unos días de su presentarse en Oaxaca, la cantante y pareja de Peso Pluma canceló el show que tenía programado en la ciudad, dejando a decenas de fans molestos al no emitir, hasta ese momento, un mensaje para explicar los motivos.

Los seguidores no tardaron en reaccionar y algunos, incluso; le reclamaron directamente pues ya tenían reservados hospedajes y vuelos para verla. De manera oficial, se dijo que la cancelación ocurrió “debido a complicaciones ajenas a la artista”. Sin embargo, han surgido especulaciones sobre posibles temas logísticos relacionados con el Auditorio Guelaguetza.

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Julión Álvarez en tierna imagen con César, su pequeño hijo

“Voy a ser el encargado de cuidarte siempre”, se escucha de fondo mientras en video de Julión Álvarez mientras sostiene en brazos a su pequeño hijo César, nacido en febrero pasado.

En el clip aparece el intérprete de “Te hubieras ido antes” en lo que parece ser la capilla de su casa, se persigna y persigna al pequeño, para luego cubrirlo de besos.

El corto es de apenas unos segundos, suficientes para dejar ver que el cantante adora a su hijo y lo está educando dentro de la fe católica.

El cantante protagonizó una tierna escena con su pequeño hijo. Foto: Captura de pantalla.

Las telenovelas esperarán en Azteca

Los ejecutivos de Azteca decidieron dejar de producir telenovelas y enfocar los esfuerzos sólo en sus tres programas insignia: “Lotería del crimen”, “Un día para vivir” y “Dra. Lucía”, que ya llevan varias temporadas; además de sus realities: “MasterChef”, “Exatlón” y “La granja”, suficiente por ahora para competir en el área de entretenimiento con las demás televisoras.

Los melodramas, nos cuentan, tendrán que esperar un buen tiempo, además de que los resultados de “Cautiva por amor”, protagonizada Daniela Castro, no fueron los más esperados. Al menos este año no será.

Por ahora, la televisora está enfocada en las áreas informativas y deportivas.

TV Azteca le dice no a las novelas por un rato Foto: Cuartoscuro

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