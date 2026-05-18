Antes de dejar México, U2 no sólo se detuvo a firmar autógrafos a los fans que los esperaban a la afueras de su hotel, también les dio una noticia: “Nos vemos el próximo año”, dijo Bono.

Los músicos irlandeses se despidieron del país este sábado, luego de haber grabado el videoclip de “Street of dreams” en el Centro Histórico y otros sitios de la Ciudad de México. De paso, complacieron a un fan que los esperó durante horas y estamparon su firma en el Funko Pop Rides con el coche de Achtung Baby, como el que apareció en la portada de su disco del mismo título, y que emocionó al líder de la banda.

La banda visitará 2027 tras 10 años de ausencia, como parte de la gira que alistan.

Este es el Funko que Bono firmó a uno de sus afortunados fans. Foto: Especial.

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A Christian Chávez de RBD ya no le queda ni el saco ni el vestido

Durante su presentación en el Tecate Emblema, Christian Chávez llamó la atención no solo por interpretar “Rebelde", también por el atuendo que usó sobre el escenario. En redes sociales, varios usuarios comentaron que la ropa se le veía más que ajustada y que, incluso; pudo haberle resultado incómoda.

Tras la separación de RBD, Chávez ha continuado con su carrera apoyándose en el legado de la banda; sin embargo, recientemente lanzó declaraciones sobre la agrupación: “Son unos weyes que me dan hueva, cómo se pelean”, y hasta dejó abierta la posibilidad de un futuro reencuentro, siempre y cuando logren ponerse de acuerdo.

Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.

Abelito, la fuente de inspiración para Raquel Bigorra

Raquel Bigorra no se achica ante ningún reto, ella actúa, canta, conduce y ahora hasta incursionará como compositora, esto como muestra de cariño hacia Abelito.

Ahora que se está preparando la serie "Abelito de mi guarda", Raquel sintió que hacía falta un tema para el protagonista, así que le pidió permiso a la productora Rosa María Noguerón para hacer algo chiquito, pero resulta que gustó mucho y ahora le pidieron que hiciera el tema completo.

El influencer tendrá su propia serie y canción. Foto: Televisa.

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