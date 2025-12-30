Más Información

En la CDMX, la madrugada y mañana del será muy fría y con posibilidad de heladas en algunas zonas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta roja por bajas temperaturas en la alcaldía Tlalpan, donde se esperan temperaturas bajas de entre -2 y 0 grados Celsius, además de heladas, entre las 00:00 y las 8:00 de la mañana del 31 de diciembre de 2025.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población sellar puertas y ventanas para evitar filtraciones de frío, lavar de forma frecuente las manos o utilizar desinfectante, mantenerse bien hidratado, así como apagar velas o anafres antes de dormir o salir de casa.

En las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco se activó la alerta naranja por bajas temperaturas que irán de entre 1 a 3 grados Celsius y heladas, en el mismo lapso de horas de este miércoles.

Mientras que en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza, se activó la alerta amarilla, donde se esperan temperaturas bajas de entre 4 y 6 grados Celsius, entre las 00:00 y las 8:00 de la mañana de este miércoles 31 de diciembre.

