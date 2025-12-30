Previo al arranque del nuevo esquema de separación de residuos en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó contenedores de tres colores distintos en las viviendas de la alcaldía Azcapotzalco para que la población separe sus residuos en tres categorías.

Con esta medida, que iniciará el 1 de enero de 2026, los residuos podrán depositarse en contenedores diferenciados: los de color verde para los residuos orgánicos; gris para los reciclables —por ejemplo, PET, botellas de vidrio o envases tetrapack— y naranja para los no reciclables, como son los residuos sanitarios.

“Aquí están unos botes, miles de botes que vamos a distribuir. Les vamos a dar tres por vivienda, para que ustedes sepan, en cada bote, de cada color, qué es lo que tenemos que depositar”, dijo al presentar la campaña Transforma tu Ciudad, Cada Residuo en su Lugar, ante vecinos de la colonia Pro Hogar.

Tras advertir que en la Ciudad cada persona produce, en promedio, un kilo de basura al día, Brugada Molina señaló que el objetivo será recuperar 75% de los residuos que se producen en los hogares.

“Casi 60% de lo que producimos es residuo orgánico y, lo demás, 21%, son residuos inorgánicos; y el otro 21% son los residuos que ya no se pueden reciclar (...), así que consideramos que, de toda la basura que se produce en casa, 75% se puede transformar o recuperar, y ese es el gran objetivo que tenemos”, sostuvo.