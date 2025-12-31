Tecámac, Mex.- Tania “N”, funcionaria del actual gobierno municipal de Tecámac, fue herida de bala este miércoles 31 de diciembre cuando se encontraba a bordo de un vehículo oficial, cerca de su domicilio.

La presidenta municipal, Rosi Wong, informó sobre el hecho a través de sus redes sociales y condenó el ataque.

Además, precisó que Tania “N” resultó herida de bala en un brazo y recibió atención, mientras que la Guardia Municipal investiga el caso en la zona sur del municipio, con el objetivo de detener a quien resulte responsable.

Tania “N”, funcionaria del actual gobierno municipal de Tecámac, fue herida de bala (31/12/2025). Foto: Especial

La alcaldesa también precisó que el automóvil del gobierno municipal también sufrió daños y condenó el ataque, al tiempo de afirmar que han existido amenazas hacia otros funcionarios u ex funcionarios.

“Condeno enérgicamente este atentado al igual que las amenazas que han recibido otros funcionarios y ex funcionarios públicos municipales por parte de quienes, se han empeñado en enrarecer el clima sociopolítico de Tecámac, lo que fue denunciado oportunamente, como será denunciado también este atentado para que la Fiscalía identifique y detenga a quien resulte responsable”, publicó Wong.

