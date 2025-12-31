Más Información

Sheinbaum otorga estímulo fiscal a videojuegos con contenido violento; evitarán cobro de 8% de IEPS

Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma

Rifas ilegales, posible causa del ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: Secretario de Gobierno de Jalisco

¿Cómo será el subsidio a la tenencia y el costo del refrendo en CDMX este 2026? Aquí te explicamos

¡Año Nuevo muy frío! Activan doble alerta por bajas temperaturas en 7 alcaldías de CDMX para este jueves 1 de enero

IMSS Bienestar da de alta a 6 lesionados del descarrilamiento del Tren Interoceánico; especialistas atienden a 8 más

Tecámac, Mex.- Tania “N”, funcionaria del actual , fue este miércoles 31 de diciembre cuando se encontraba a bordo de un vehículo oficial, cerca de su domicilio.

La presidenta municipal, , informó sobre el hecho a través de sus redes sociales y condenó el ataque.

Además, precisó que Tania “N” resultó herida de bala en un brazo y recibió atención, mientras que la Guardia Municipal investiga el caso en la zona sur del municipio, con el objetivo de detener a quien resulte responsable.

Tania “N”, funcionaria del actual gobierno municipal de Tecámac, fue herida de bala (31/12/2025). Foto: Especial
La alcaldesa también precisó que el automóvil del gobierno municipal también sufrió daños y condenó el ataque, al tiempo de afirmar que han existido amenazas hacia otros funcionarios u ex funcionarios.

Condeno enérgicamente este atentado al igual que las amenazas que han recibido otros funcionarios y ex funcionarios públicos municipales por parte de quienes, se han empeñado en enrarecer el clima sociopolítico de Tecámac, lo que fue denunciado oportunamente, como será denunciado también este atentado para que la Fiscalía identifique y detenga a quien resulte responsable”, publicó Wong.

