Tultepec, Mex.– El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia emitió 8 recomendaciones para que la población pueda tomar precauciones en la compra y uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año.

¿Cuáles son las recomendaciones?

No comprar ni usar pirotecnia prohibida; denunciar al 086 para ayudar a erradicar estos productos.

Solo las personas adultas deben encender la pirotecnia; no es un juguete para niñas y niños.

No utilizar pirotecnia en lugares cerrados; quemarla siempre a más de 10 metros de distancia, lejos de personas, animales y objetos inflamables.

Encender una pieza a la vez y mantener las demás a distancia segura.

No encender pirotecnia en la mano, siempre hacerlo en el suelo.

Usar encendedores de punta larga, extender el brazo y alejar el rostro al encender.

En cuanto se encienda la mecha, alejarse lo más pronto posible y mantener distancia segura.

No guardar pirotecnia en los bolsillos. Mantener las piezas en un lugar seguro y separado de la quema.

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (31/12/2025). Foto: Especial

Lee también Fallas, retrasos, suspensión de servicio y caos; así fue el servicio del Metro de CDMX durante 2025

En los centros de venta autorizados con Permiso General de la Secretaría de la Defensa Nacional, el IMEPI realiza visitas de supervisión y vigilancia diaria para verificar que se cumplan las medidas de prevención y seguridad.

Además, continúan implementando una campaña de prevención para el uso de pirotecnia llamada PiroCatálogo Artesanal, que puede ser consultado en la página https://imepi.edomex.gob.mx/pirocatalogo-artesanal.

Lee también Dos mil policías participan en operativo "Año Nuevo en Paz” en Ecatepec; garantizarán que familias disfruten fiestas de manera segura

Campaña de prevención para el uso de pirotecnia llamada PiroCatálogo Artesanal (31/12/2025). Foto: Especial

En ella, se pueden encontrar videos ilustrativos con recomendaciones de seguridad de productos que se venden en los mercados de artesanías pirotécnicas con Permiso General de la Defensa.

De igual forma existe la línea telefónica 722-275-8200, extensión 10785, donde el IMEPI brinda atención, orientación y acompañamiento a usuarios y productores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. aov/cr

Noticias según tus intereses