Ecatepec, Mex.- El operativo "Año Nuevo en Paz” cuenta con la participación de 2 mil elementos de la policía municipal, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional.
El gobierno municipal de Ecatepec informó que los uniformados fueron desplegados en todo el territorio con el objetivo de inhibir los delitos y para que las familias puedan disfrutar de un fin de año seguro y en paz.
Las fuerzas municipales, estatales y federales trabajan de manera coordinada e intensificaron la presencia en los 27 sectores y 230 cuadrantes que conforman todo el municipio, a fin de garantizar cobertura territorial, vigilancia continua y capacidad de reacción inmediata.
Lo elementos policiales implementan recorridos de patrullajes preventivos, además de establecer puntos de vigilancia fijos y móviles y monitoreo permanente desde el Centro de Mando a través del sistema de videovigilancia del C4.
En principales centros comerciales, corredores viales, zonas habitacionales, tianguis y áreas con alta concentración de personas, se reforzará la presencial policías, agregó el gobierno de Ecatepec.
Por su parte, elementos de protección civil revisan comercios y tianguis para verificar que cuenten con extintores y que, en caso de usar tanques de gas y conexiones eléctricas, esta estén en óptimas condiciones.
