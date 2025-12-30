Más Información

Ecatepec, Mex.- El gobierno municipal detectó este año 21 casos de , método utilizado por la para extorsionar a familias y obtener dinero bajo la amenaza de hacerles daño. Al respecto, la autoridad hizo un llamado a establecer un plan de acción para evitar ser víctimas de este delito.

Las “llamadas cruzadas” son realizadas por delincuentes, quienes llaman al mismo tiempo a las familias, provocando que no puedan comunicarse entre sí y piden . Sin embargo, de los casos detectados, el Ayuntamiento de Ecatepec logró reincorporar a las víctimas a sus núcleos familiares.

Edmundo Esquivel Fuentes, subdirector operativo de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec informó que para evitar este tipo de contingencias es importante no contestar llamadas de números desconocidos.

En caso de tomar la llamada, el funcionario municipal explicó no se debe de dar información que pueda poner en riesgo la propia seguridad o de familiares, además de validar la información que proporcionen y no salir del domicilio.

“Si ya contestaste el teléfono, ya diste información, si ya no la validaste y te pusiste en riesgo, siempre tener a la mano el número de atención de emergencias de Ecatepec, porque en ese momento vamos a activar todo el protocolo para poder reincorporarte al contexto familiar. Marca al 55 51 16 74 28, donde de manera oportuna vamos a trabajar para poderlos reincorporar”, comentó.

Además, el caso debe de denunciarse de manera inmediata ante la policía, para que puedan actuar rápido y encontrar a los afectados, que al corte de este 30 de diciembre suman 21, todos hallados con bien y reintegrados con sus familias.

El funcionario municipal agregó que en los reportes recibidos de “llamadas cruzadas” no solo se desplegaron equipos del gobierno municipal de Ecatepec sino también de la Comisión de Búsqueda del Estado de México, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México.

