Este martes, familiares y amigos de la policía Jazmín García de Jesús, quien fue encontrada sin vida dentro de su casa en la alcaldía Álvaro Obregón tras estar desaparecida por 12 días, la despidieron.

El funeral de la integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina se realizó en un domicilio del poblado de San Mateo Tlaltenango, tres días después de haber sido localizada sepultada en la casa que compartía con su expareja sentimental y hoy detenido.

El sábado 27 de diciembre, elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) realizaron un cateo en el lugar y con ayuda de un binomio canino encontraron el cuerpo de García de Jesús.

Ese mismo día se capturó a José Andrés, expareja de la mujer policía, por la desaparición de la esta.

De acuerdo con la FGJ, Jazmín fue vista por última vez cuando salió de su lugar de trabajo, el 15 de diciembre, posteriormente su familia la reportó como desaparecida el 23 del mismo mes.

José Andrés, expareja de la mujer policía, fue detenido el mismo día que fue hallado el cuerpo de Jazmín García de Jesús. (Foto: especial)

Cuatro días después, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión, en contra de José Andrés, y una de cateo para el inmueble donde ambos habitaban.

El sospechoso fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte donde una autoridad judicial definirá su situación.

