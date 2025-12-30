En al menos cuatro casos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha imputado el delito de terrorismo –por el cual fue detenido un reportero de nota roja- a diversas personas que participaron presuntamente en hechos delictivos.

Tras la aprehensión del reportero veracruzano de nota roja Rafael León Segovia -acusado de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública-, diversas organizaciones de defensas de la libertad de expresión condenaron el uso de ese ilícito para inhibir el ejercicio periodístico.

Lee también Nahle rechaza que detención de reportero "Lafita León", acusado de terrorismo, tenga que ver con libertad de expresión

Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió este lunes aclarar la detención del periodista y explicar por qué se le imputó el delito de terrorismo, una figura que –dijo-, no tiene precedentes en el país para este tipo de casos.

“Pienso yo que la Fiscalía de Veracruz tiene que aclarar, primero ¿por qué usa este delito que nunca se ha usado en México? Segundo, garantizar la libertad de expresión por encima de todo. Y tercero, si esta persona está detenida por algún delito que cometió, pues tiene que aclararlo también”, expresó.

Lee también Detienen a "Lafita León", reportero de nota roja en Veracruz; es acusado de terrorismo

Sin embargo, en los registros oficiales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz se detectó que desde 2017 hasta el 2025, el propio organismo difundió información sobre acusaciones de terrorismo en contra de personas por haber incitado a saqueos, arrojado bombas molotov y colocar narco mantas.

En enero del 2017, la Fiscalía reportó la detención de un docente señalado por terrorismo y robo agravado, al considerar que participó en saqueos en la zona del puerto de Veracruz y el municipio de Boca del Rio.

Foto: Captura de pantalla

Un año después, en enero del 2018, la FGE informó que los dos sujetos detenidos por presuntamente haber incitado a saqueos y rapiña en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río enfrentarían acusaciones por probable apología e incitación a cometer un delito, terrorismo o sabotaje.

Foto: captura de pantalla

En julio del 2024, la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos imputó el delito de extorsión, estragos y terrorismo contra un sujeto que presuntamente participó en un ataque con bombas molotov en contra de dos establecimientos de esa región del sur de Veracruz.

Foto: Captura de pantalla

En septiembre del 2025, la fiscalía informó de la detención y la vinculación a proceso de una mujer señalada del presunto delito de terrorismo por haber supuestamente colocado una narcomanta en una escuela pública del municipio de Coatzacoalcos.

Y en diciembre de este año, fue aprehendido el reportero de nota roja también por el delito de terrorismo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl