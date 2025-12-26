La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García (Morena) rechazó que la detención del reportero de nota roja, Rafael Vela León –acusado de los presuntos delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública-, tenga que ver con la libertad de expresión.

“Leí que varios dicen la libertad de expresión: esto no va con la libertad de expresión, aquí en Veracruz se ha vivido un año con libertad de expresión, yo diría que hasta con excesos y de mi parte de mi gobierno no ha habido un solo reclamo, una sola señalización”, dijo.

En entrevista radiofónica, la mandataria estatal dejó en claro que para la ley todos son iguales, ya sean periodistas, reporteros, profesionistas o carpinteros, por lo que defendió el trabajo de la Fiscalía General del Estado.

“Para la ley todos somos iguales, entonces la Fiscalía junto con la Fiscalía General de la República, están llevando investigaciones serias en nuestro estado y quien tenga pues alguna prueba donde tengan evidencias pues es donde se va a actuar, no puedo decir más porque no quiero violar el debido proceso”, indicó.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García (Morena). Foto: archivo

Insistió que la aplicación de la ley es pareja para todos y al mismo tiempo se quejó de que durante la contingencia por inundaciones en el norte de Veracruz, según ella, los medios de comunicación “se dieron vuelo y de mi parte dije: cada quien es responsable de lo que dice, escribe y de lo que hace”.

“En mi toma de protesta fui clara: dije que el respeto es de ida y vuelta y yo así he actuado, he respetado en todos sentidos, incluso a veces hasta con excesos, sin embargo la libertad de expresión aquí en Veracruz no se cuarta a nadie”, aseguró.

Detienen a "Lafita León", reportero de nota roja en Veracruz

El reportero de nota roja Rafael Vela León, conocido como Lafita León, que opera en el municipio de Coatzacoalcos, donde la gobernadora ha vivido durante años, fue detenido previo al 24 de diciembre y ese mismo día imputado de los presuntos delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.

Sin embargo, se desconocen los detalles del porqué es señalado de ilícitos considerados graves; en tanto, organizaciones civiles cuestionaron la aprehensión y alertaron que se trata del uso de las instituciones para inhibir la libertad de expresión.

