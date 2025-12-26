Álamo, Ver.— Genaro Montiel lleva más de dos meses durmiendo en una banqueta. Las intensas lluvias de octubre le arrebataron su hogar, muebles y documentos más importantes. No pudo registrarse a los apoyos del gobierno porque no tiene celular, tampoco puede recibir su pensión de 65 y más porque el agua se llevó sus credenciales y acta de nacimiento.

Desde la colonia Azteca, en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, Genaro recuerda que las lluvias torrenciales lo obligaron a abandonar su casa de madera, que en un par de horas fue arrastrada y devastada. Tantos eran los escombros que las autoridades pasaron de largo y no lo ayudaron a recuperar lo poco que quedaba.

“En esos días pasó mucha ayuda, pasaron los marinos, los militares, la Guardia [Nacional], pasaron varios del gobierno, pero como vieron que era mucho no sacaron nada, no hicieron nada; nomás eso lo limpié yo con mis amigos, chamacos y mis nietos, limpiamos lo de adentro”, menciona Genaro.

Las lluvias de hace 2 meses le arrebataron a Genaro Montiel su patrimonio e identidad, pues sin sus documentos “no existe” para el municipio. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

A escasos metros de la carretera Tantoyuca-Álamo, el hombre observa el terreno que por años fue su hogar, ahora sólo hay basura, escombros, lodo y piedras que la corriente dejó. Con tristeza señala dónde estaba su sala, comedor, baños y habitación.

“Todo se llevó [el agua], no dejó nada. Aquí estaba una casa y no hay ni señas. No hay ni señas de la casa, todo se destruyó. Sí dieron apoyos, pero desgraciadamente a mí no me tocó nada por no tener celular, no me han dado nada. Mi tarjeta de 65 y más no la pude sacar porque me arranqué a correr para allá porque el agua se vino encima”, platica.

A dos meses de la inundación, vecinos lo apoyan en lo que pueden, no lo dejan solo, lo visitan en la banqueta que convirtió en su hogar temporal. Sin embargo, se siente desprotegido sin su pensión bimestral, la cual no puede recuperar por interminables trámites y una brecha generacional que lo señala.

“No he cobrado mi apoyo porque se me fue mi tarjeta, se fue todo. No tengo el carnet de nacimiento. No la puedo sacar porque me dijeron que un número debe estar actualizado, cuando me registraron no había este aparato como hay ahora, me dicen que no me encuentran en el sistema”, agrega.

Con esfuerzo, ha recuperado documentación, pero sin su acta de nacimiento es como si no existiera para su municipio. En las últimas semanas se ha dedicado a rellenar y limpiar su terreno del lodo y la tierra que parece multiplicarse todos los días. A su avanzada edad y con seis operaciones, la tarea no es fácil: se encuentra cansado y desamparado, pero con la ilusión de levantar su casa otra vez.

De hacerlo, Genaro tendrá que enfrentarse a la reconexión de luz en su domicilio, los problemas de drenaje que hay en su calle y a la construcción de cimientos que resistan impactos naturales como el del 10 de octubre pasado, que dejó una víctima mortal en su colonia.