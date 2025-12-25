Más Información
Nuevas tormentas azotan este jueves, Día de Navidad, a California (Estados Unidos), tras las fuertes inundaciones de los últimos días que llevaron al gobernador, Gavin Newsom, a decretar el estado de emergencia.
Desde primeras horas de la jornada, una línea de tormentas eléctricas se desplazó por el norte de California, con fuertes ráfagas de viento y algunos episodios de inundaciones repentinas en el área metropolitana de San Francisco, informó la cadena CNN.
Además, para las próximas horas y el viernes se prevé un riesgo de lluvias de nivel 3 en una escala de 4 en gran parte del sur del estado, incluido Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
En varias zonas, el suelo permanece saturado por las inundaciones recientes, y las autoridades advierten del riesgo de deslizamientos de tierra y de escombros, especialmente en áreas afectadas este año por incendios forestales.
Las tormentas invernales de los últimos días, provocadas por una serie de ríos atmosféricos, han sido las más intensas registradas en los últimos años en California durante el periodo navideño y han dejado al menos dos fallecidos a causa de las inclemencias del tiempo.
El gobernador Newsom proclamó el estado de emergencia el miércoles en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta.
La declaración de emergencia "permite la rápida movilización de recursos estatales y el apoyo a los gobiernos locales", así como el eventual despliegue de la Guardia Nacional de California si fuera necesario.
sg/LL
