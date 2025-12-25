Más Información

El líder norcoreano visitó una fábrica de submarinos nucleares y recibió un mensaje del presidente ruso, , en el que elogió la "amistad inquebrantable" entre ambos países, informó el jueves la prensa estatal.

Corea del Norte y se han acercado desde que Moscú lanzó su invasión de Ucrania hace casi cuatro años. Pyongyang ha enviado miles de soldados para luchar junto a Moscú, según las agencias de inteligencia surcoreanas y occidentales.

A cambio, Rusia ha brindado a su aliado ayuda financiera, tecnología militar y suministros alimentarios y energéticos, dicen analistas.

Lee también

Los "heroicos" esfuerzos de los soldados norcoreanos en la región rusa de Kursk demostraron además la "fraternidad militante" de Moscú y Pyongyang, afirmó Putin en su mensaje a Kim recibido la semana pasada, según la agencia de noticias oficial KCNA.

Según estimaciones surcoreanas, alrededor de 2.000 militares de Corea del Norte han muerto en ese conflicto y miles más han resultado heridos.

La KCNA informó sobre la carta de Putin el mismo día en el que publicó detalles de una reciente visita de Kim a una base de fabricación de submarinos de propulsión nuclear, sin precisar su fecha.

Durante esa revisión, Kim criticó el reciente impulso de Corea del Sur para desarrollar sus propios sumergibles junto a Estados Unidos, y la calificó de "amenaza que debe contrarrestarse".

El presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un. Foto: EFE
El presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un. Foto: EFE

Trump autoriza a Corea del Sur la construcción de submarinos nucleares

El presidente Donald Trump dio luz verde a Seúl para construir los submarinos durante su viaje al país en octubre, lo que provocó la indignación de Corea del Norte, dotada de armas nucleares.

Fotos publicadas por la prensa estatal muestran a Kim caminando junto a un sumergible de supuestamente 8.700 toneladas en una plataforma de montaje cubierta, rodeado de funcionarios y de su hija Kim Ju Ae, considerada como su posible heredera.

El líder norcoreano detalló además un plan de reorganización naval y se informó sobre la investigación de "nuevas armas secretas submarinas", según la KCNA, sin dar más detalles.

Lee también

Solo unos pocos países tienen submarinos de propulsión nuclear, mientras que Washington considera que su tecnología está entre los secretos militares más sensibles y estrictamente guardados.

En un informe aparte, la KCNA señaló el miércoles que Kim también supervisó la prueba de "misiles antiaéreos de largo alcance" sobre el mar de Japón.

