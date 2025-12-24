Más Información

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Uso de opioides, subestimado en encuesta de drogas: expertos

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América anuncia el inicio de una nueva era, con una millonaria inversión

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

“EU pidió no ser trampolín de productos asiáticos”

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

Tres personas, incluidos dos policías, murieron el miércoles en una explosión en , dijeron investigadores rusos, dos días después de que una bomba en un auto matara a un general de alto rango no muy lejos de allí.

Los dos agentes de tráfico se acercaban a un "individuo sospechoso" cuando un artefacto explosivo detonó, afirmó la portavoz del Comité de Investigación, , en un comunicado. Los dos agentes, así como otra persona que se encontraba cerca, murieron a causa de sus heridas.

Petrenko señaló que investigadores y expertos forenses están trabajando en la escena.

La gente pasa junto a flores colocadas en memoria del teniente general ruso Fanil Sarvarov en el lugar del atentado con coche bomba en Moscú, Rusia, el 24 de diciembre de 2025. El 22 de diciembre, un coche que transportaba al teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo de las Fuerzas Armadas de Rusia, explotó en el sur de Moscú, informó el Comité de Investigación de Rusia. Foto: EFE
El Ministerio del Interior de Rusia identificó a los agentes como el teniente Ilya Klimanov, de 24 años, quien se unió a la policía de Moscú en octubre de 2023, y el teniente Maxim Gorbunov, de 25. Gorbunov tenía una esposa y una hija de nueve meses, según el comunicado.

El incidente tuvo lugar en la misma zona de la capital rusa donde el teniente general Fanil Sarvarov fue asesinado por una bomba en un auto el lunes por la mañana. Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, murió cuando un artefacto explosivo detonó bajo su vehículo en el sur de Moscú.

Los investigadores dijeron que podría estar detrás del ataque, que fue el tercer asesinato de un alto mando militar en poco más de un año.

