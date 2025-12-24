Tres personas, incluidos dos policías, murieron el miércoles en una explosión en Moscú, dijeron investigadores rusos, dos días después de que una bomba en un auto matara a un general de alto rango no muy lejos de allí.

Los dos agentes de tráfico se acercaban a un "individuo sospechoso" cuando un artefacto explosivo detonó, afirmó la portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, en un comunicado. Los dos agentes, así como otra persona que se encontraba cerca, murieron a causa de sus heridas.

Petrenko señaló que investigadores y expertos forenses están trabajando en la escena.

La gente pasa junto a flores colocadas en memoria del teniente general ruso Fanil Sarvarov en el lugar del atentado con coche bomba en Moscú, Rusia, el 24 de diciembre de 2025. El 22 de diciembre, un coche que transportaba al teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo de las Fuerzas Armadas de Rusia, explotó en el sur de Moscú, informó el Comité de Investigación de Rusia. Foto: EFE

El Ministerio del Interior de Rusia identificó a los agentes como el teniente Ilya Klimanov, de 24 años, quien se unió a la policía de Moscú en octubre de 2023, y el teniente Maxim Gorbunov, de 25. Gorbunov tenía una esposa y una hija de nueve meses, según el comunicado.

El incidente tuvo lugar en la misma zona de la capital rusa donde el teniente general Fanil Sarvarov fue asesinado por una bomba en un auto el lunes por la mañana. Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, murió cuando un artefacto explosivo detonó bajo su vehículo en el sur de Moscú.

Los investigadores dijeron que Ucrania podría estar detrás del ataque, que fue el tercer asesinato de un alto mando militar en poco más de un año.

