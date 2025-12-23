Más Información

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Spotify sufre robo masivo de datos; hackers afirman que se apropiaron de 99% del catálogo

David Kershenobich presenta Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025; cannabis, principal droga ilegal

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Sheinbaum: Aún se desconocen motivos de accidente de aeronave de Semar en Texas; envía sus condolencias a familiares

Inflación llega a 3.7% en la primera mitad de diciembre; el chile serrano y la carne de res lideran alzas en vísperas de Navidad

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Quieren terminar ciclovía en Tlalpan para fin de año

Santa acuático visita acuario del zoológico de Guadalajara

Las se retiraron de la ciudad oriental de Siversk, informó el Estado Mayor, en un momento en que ha intensificado sus avances en el frente en los últimos meses.

"Para preservar la vida de nuestros y la capacidad de combate de nuestras unidades, los defensores ucranianos se retiraron de la localidad", afirmó en Telegram.

Además, el Estado Mayor ucraniano precisó que los rusos tienen "una ventaja significativa" de efectivos y equipamiento.

Según esta fuente, los soldados rusos "lograron avanzar gracias a su superioridad numérica y a la presión constante ejercida por pequeños grupos de asalto en condiciones meteorológicas difíciles".

Las tropas de Moscú "disponen de una ventaja significativa en términos de efectivos y equipamiento y, pese a sufrir pérdidas importantes, continúan sus operaciones ofensivas", añadió el Estado Mayor ucraniano.

Miembros de la Brigada Bureviy de la Guardia Nacional de Ucrania. Foto: AP
Miembros de la Brigada Bureviy de la Guardia Nacional de Ucrania. Foto: AP

Rusia toma la ciudad de Siversk

Rusia había reivindicado hace menos de dos semanas la toma de Siversk, uno de los últimos bastiones que impedían a las fuerzas rusas acercarse a las grandes ciudades regionales que aún están bajo control ucraniano, Kramatorsk y Sloviansk.

Con unos 11.000 habitantes antes de la guerra, Siversk está hoy en gran parte destruida.

Las fuerzas rusas se habían aproximado a la ciudad desde tres frentes a partir de septiembre de 2025, antes de romper las defensas ucranianas locales entre noviembre y diciembre, según analistas militares.

Rusia, que ocupa alrededor del 19% del territorio ucraniano, ha acelerado sus avances en Ucrania en los últimos meses, reivindicando en particular la captura del nudo logístico clave de Pokrovsk.

En noviembre, Moscú registró su mayor avance en el frente ucraniano en un año, según un análisis de AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), que trabaja con el Critical Threats Project (CTP), una entidad vinculada al American Enterprise Institute, dos centros de reflexión estadounidenses especializados en el estudio de conflictos.

