Las tropas ucranianas se retiraron de la ciudad oriental de Siversk, informó el Estado Mayor, en un momento en que Rusia ha intensificado sus avances en el frente en los últimos meses.

"Para preservar la vida de nuestros soldados y la capacidad de combate de nuestras unidades, los defensores ucranianos se retiraron de la localidad", afirmó en Telegram.

Además, el Estado Mayor ucraniano precisó que los rusos tienen "una ventaja significativa" de efectivos y equipamiento.

Según esta fuente, los soldados rusos "lograron avanzar gracias a su superioridad numérica y a la presión constante ejercida por pequeños grupos de asalto en condiciones meteorológicas difíciles".

Las tropas de Moscú "disponen de una ventaja significativa en términos de efectivos y equipamiento y, pese a sufrir pérdidas importantes, continúan sus operaciones ofensivas", añadió el Estado Mayor ucraniano.

Rusia toma la ciudad de Siversk

Rusia había reivindicado hace menos de dos semanas la toma de Siversk, uno de los últimos bastiones que impedían a las fuerzas rusas acercarse a las grandes ciudades regionales que aún están bajo control ucraniano, Kramatorsk y Sloviansk.

Con unos 11.000 habitantes antes de la guerra, Siversk está hoy en gran parte destruida.

Las fuerzas rusas se habían aproximado a la ciudad desde tres frentes a partir de septiembre de 2025, antes de romper las defensas ucranianas locales entre noviembre y diciembre, según analistas militares.

Rusia, que ocupa alrededor del 19% del territorio ucraniano, ha acelerado sus avances en Ucrania en los últimos meses, reivindicando en particular la captura del nudo logístico clave de Pokrovsk.

En noviembre, Moscú registró su mayor avance en el frente ucraniano en un año, según un análisis de AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), que trabaja con el Critical Threats Project (CTP), una entidad vinculada al American Enterprise Institute, dos centros de reflexión estadounidenses especializados en el estudio de conflictos.

