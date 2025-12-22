Moscú. Un general ruso murió el lunes por la mañana después de que un artefacto explosivo detonara debajo de su automóvil en Moscú, y los investigadores dijeron que el ataque podría ser obra de Ucrania, el tercer asesinato de un alto mando militar en un año.

El teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, falleció a causa de sus heridas, indicó la portavoz oficial del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko.

“Los investigadores están siguiendo numerosas líneas de investigación respecto al asesinato. Una de ellas es que el crimen fue orquestado por los servicios de inteligencia ucranianos”, afirmó Petrenko.

Esta imagen sin fecha, proporcionada por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso el lunes 22 de diciembre de 2025, muestra al teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, quien falleció la mañana del lunes tras la detonación de un artefacto explosivo bajo su coche en el sur de Moscú. Foto: AP

Desde que Moscú envió tropas a Ucrania hace casi cuatro años, las autoridades rusas han culpado a Ucrania de varios asesinatos de oficiales militares y personas destacadas en Rusia. Ucrania se ha atribuido la responsabilidad de algunos de ellos. Aún no había hecho comentarios sobre la muerte del lunes.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el presidente, Vladimir Putin, fue informado de inmediato sobre el asesinato de Sarvarov.

El Ministerio de Defensa dijo que Sarvarov había luchado previamente en Chechenia y participado en la campaña militar de Moscú en Siria.

Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comité Investigador de Moscú el lunes 22 de diciembre de 2025 muestra la escena donde el teniente general Fanil Sarvarov, jefe del Directorio de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas fue asesinado por un dispositivo explosivo colocado bajo su auto, en Moscú. Foto: AP

Hace poco más de un año, el 17 de diciembre de 2024, el teniente general Igor Kirillov, jefe de las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército, fue asesinado por una bomba escondida en una patineta eléctrica delante de su edificio de apartamentos. El asistente de Kirillov también murió. El servicio de seguridad de Ucrania se atribuyó la responsabilidad del ataque.

Un hombre uzbeko fue arrestado rápidamente y acusado de matar a Kirillov en nombre del servicio de seguridad ucraniano.

Putin describió el asesinato de Kirillov como un “grave error” por parte de las agencias de seguridad de Rusia, señalando que deberían aprender de ello y mejorar su eficiencia.

Investigadores rusos trabajan cerca de un automóvil destruido tras la explosión de un artefacto explosivo colocado debajo del vehículo en una zona residencial de Moscú, Rusia, el 22 de diciembre de 2025. El jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor ruso, el teniente general Fanil Sarvarov, falleció en la explosión de un automóvil en Moscú, según informó el Comité de Investigación de Rusia. Foto: EFE

Pero en abril, otro mando militar ruso, el teniente general Yaroslav Moskalik, subdirector del departamento operativo principal del Estado Mayor, fue asesinado por un artefacto explosivo colocado en su auto estacionado cerca de su edificio de apartamentos a las afueras de Moscú. Un sospechoso fue arrestado rápidamente.

Moscú también ha culpado a Ucrania de varios bombardeos y otros ataques en Rusia.

Días después del asesinato de Moskalik, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que recibió un informe del jefe de la agencia de inteligencia exterior de Ucrania sobre la “liquidación” de altos mandos militares rusos, añadiendo que “la justicia inevitablemente llega”, aunque no mencionó el nombre de Moskalik.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

