Club del agua: 31 políticos acaparan concesiones

Tráiler impacta al Tren Interoceánico en Chiapas al intentar ganarle el paso; un chofer resulta lesionado

Paisanos regresan a México entre extorsiones

Rosario, sobreviviente de la guerrilla

Motos por app, servicio entre el riesgo y la alta demanda

Pierden 81 mil usuarios rutas aéreas México-EU

Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

Cae "La Piruja", objetivo prioritario en Baja California; es integrante de alto rango del crimen organizado en Sinaloa

Condenan violencia digital contra artista tras ganar concurso del INE

2025: De lo bueno, poco, por Lázaro Azar

No hay esperanza que quepa en este cuadro, un cuento de Guillermo Arreola

Berlín. El presidente ucraniano, , subrayó este domingo la necesidad de que las negociaciones de paz en sean constructivas, al tiempo que lamentó que las señales reales que llegan de Rusia sean solo negativas.

“Estamos avanzando bastante rápido y nuestro equipo en ha estado trabajando con la parte estadounidense. También se invitó a representantes europeos. Es importante que estas negociaciones sean constructivas, y mucho depende de que Rusia sienta la necesidad de poner fin a la guerra de verdad y que no se trate de un juego retórico o político por parte de Rusia”, escribió Zelenski en un mensaje en su cuenta de X.

En Miami (Florida) se están celebrando conversaciones entre el emisario del Kremlin, , y los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner sobre el plan de paz para Ucrania, después de que estos se reunieran el viernes con enviados ucranianos y europeos.

Pero, según dijo hoy el presidente ucraniano, “por desgracia, las señales reales que llegan de son solo negativas”.

“Los ataques en el frente, los rusos en las zonas fronterizas y los ataques a nuestra infraestructura no hacen más que continuar. Es necesario que el mundo no guarde silencio sobre todo esto”, dijo.

Al mismo tiempo, afirmó que existe la sensación generalizada de que, tras el trabajo que está realizando ahora el equipo diplomático ucraniano en Estados Unidos, “convendría celebrar consultas en un círculo más amplio” con los socios europeos.

Zelensky señaló que habló con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y le informó en detalle sobre la labor diplomática de estos días.

Agradeció a su disposición a seguir ayudando, tanto en lo que respecta a la presión sobre Rusia como a la recuperación tras los ataques rusos, así como en materia de resiliencia energética.

