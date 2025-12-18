Más Información
Rusia instó al gobierno de Donald Trump no cometer un "error fatal" en la crisis con Venezuela y urgió moderación, tras advertir que se mantiene en "contacto constante" con su aliada Caracas.
El presidente estadounidense ordenó esta semana un bloqueo de buques petroleros en Venezuela, en una nueva escalada entre Washington y el país sudamericano gobernado por el izquierdista Nicolás Maduro.
Venezuela aseguró el miércoles que sus exportaciones de crudo se mantienen "con normalidad", pese a la medida de Trump. Maduro es cercano al Kremlin y visita Moscú regularmente.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo esperar que la Casa Blanca "no permita un error fatal y se abstenga de seguir avanzando a una situación que amenaza a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles".
Urgió una "desescalada" y expresó su apoyo al gobierno de Maduro.
El Kremlin aseguró estar en "contacto constante" con su "aliado y socio" Venezuela.
"Nosotros, desde luego, llamamos a todos los países de la región a mostrar moderación para evitar un desarrollo impredecible en esta situación", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
No está claro cómo se dará el bloqueo con los buques de guerra estadounidenses en el Caribe.
Al anunciar el bloqueo, Trump afirmó que Venezuela estaba "completamente rodeada" por los buques estadounidenses, lo que generó temores de una intervención.
En el pasado, Rusia ha ayudado a apuntalar la economía venezolana.
El presidente ruso, Vladimir Putin, reafirmó su apoyo a Maduro semanas atrás en una conversación telefónica.
