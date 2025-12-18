Más Información

Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

La mañanera de Sheinbaum, 18 de diciembre, minuto a minuto

Arrecia la tormenta sobre Miss Universo; giran nueva orden de aprehensión contra Rocha Cantú

Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el gobierno en seguridad y sector agroalimentario; suspenden los bloqueos

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

Alito Moreno afirma que México debe ser aliado de EU ante dictaduras como la de Maduro; "¡Venezuela libre ya!”

Legisladores sesionan menos de una hora y se van de vacaciones

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Anuncian apertura de planes de electricidad a privados; primer paquete será de 5 mil mdd

Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó exmilitares colombianos contra el CJNG; EU acusa que se disputan el control de huachicol

Los cuidaban… y los robaban; empresa de monitoreo satelital operaba para banda de robo a transporte

Miles de vehículos chocolate ahora son más irregulares

instó al gobierno de Donald Trump no cometer un "error fatal" en la crisis con y urgió moderación, tras advertir que se mantiene en "contacto constante" con su aliada Caracas.

El presidente estadounidense ordenó esta semana un bloqueo de buques petroleros en Venezuela, en una nueva escalada entre Washington y el país sudamericano gobernado por el izquierdista Nicolás Maduro.

Venezuela aseguró el miércoles que sus exportaciones de crudo se mantienen "con normalidad", pese a la medida de Trump. Maduro es cercano al Kremlin y visita Moscú regularmente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo esperar que la Casa Blanca "no permita un error fatal y se abstenga de seguir avanzando a una situación que amenaza a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles".

Urgió una "desescalada" y expresó su apoyo al gobierno de Maduro.

El Kremlin aseguró estar en "contacto constante" con su "aliado y socio" Venezuela.

"Nosotros, desde luego, llamamos a todos los países de la región a mostrar moderación para evitar un desarrollo impredecible en esta situación", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

No está claro cómo se dará el bloqueo con los buques de guerra estadounidenses en el Caribe.

Al anunciar el bloqueo, Trump afirmó que Venezuela estaba "completamente rodeada" por los buques estadounidenses, lo que generó temores de una intervención.

En el pasado, Rusia ha ayudado a apuntalar la economía venezolana.

El presidente ruso, Vladimir Putin, reafirmó su apoyo a Maduro semanas atrás en una conversación telefónica.

