Caracas.— El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó ayer que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) preservará “a toda costa” la integridad territorial y el actual sistema “constitucional y democrático” tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de bloquear todos losque entren y salgan del

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Padrino leyó un comunicado en el que condenó lo que llamó “soberbias amenazas” del presidente estadounidense Donald Trump.

“Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas”, dijo Padrino.

“La dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante absolutamente nadie”, añadió.

“La FANB cumpliendo estrictamente las órdenes impartidas por nuestro comandante en jefe, con serenidad imperturbable, sin caer en provocaciones (...) preservará a toda costa el actual sistema constitucional y democrático, así como la integridad territorial del país”, señaló el ministro. A juicio de Padrino López, la orden de Trump de bloquear buques petroleros sancionados viola “flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas en cuanto al respeto de la soberanía de los Estados y la resolución de controversias por medios pacíficos”.

“En consecuencia, constituyen un claro acto de agresión”, añadió el ministro, para quien esta “actitud guerrerista demencial pone en riesgo a toda la región latinoamericana caribeña y la estabilidad energética mundial”. Según afirmó, las declaraciones de Trump además develan “perversas intenciones planeadas desde el inicio de la escalada belicista a mediados de este año” de “forzar un cambio de régimen en nuestro país y apoderarse groseramente de su petróleo y demás recursos naturales”.

El presidente Nicolás Maduro acusó a Trump de tener una “pretensión guerrerista y colonialista” con Venezuela, pero aseguró que su país tiene el nivel de “unión nacional más poderoso” y que tiene el objetivo de hacer respetar su soberanía. El gobierno venezolano afirmó que sus exportaciones de crudo se mantienen “con normalidad” tras el anuncio de Trump del bloqueo a los buques petroleros sancionados que lleguen o salgan del país.

Sin embargo, al menos Wind-ward, una compañía de inteligencia marítima que ayuda a las autoridades estadounidenses a identificar a la flotilla fantasma, aseguró que algunos buques petroleros están evitando ir a Venezuela tras las declaraciones de Trump.

Por ejemplo, el Hyperion había estado navegando hacia el puerto venezolano de José antes de hacer un giro de 90 grados a primera hora del miércoles y dirigirse al norte, alejándose de Sudamérica. Se trata de uno de los 173 barcos sancionados en la administración Joe Biden. Venezuela tiene una flota fantasma, pero hasta ahora su petróleo no sancionado no ha sido afectado. Agencias

