Más Información
Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano
Periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la "guerra con Venezuela"; el mandatario dará un mensaje a la nación
Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy
Vinculan a proceso a "El Yeicob", socio del empresario Raúl Rocha, por delincuencia organizada; le dictan prisión preventiva
Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice
Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consideró este miércoles como "una pretensión guerrerista y colonialista" la reciente declaración de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo esperar que desde Caracas "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a su nación.
Lee también Trump dice que Venezuela le quitó derechos petroleros a EU; los queremos de vuelta, exige
Maduro añadió que continuará "el comercio para allá y para acá" del petróleo de su país, luego de que el mandatario Trump anunciara un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" de la nación sudamericana.
Venezuela valora llamado de Sheinbaum a la ONU; insiste en solución pacífica ante despliegue militar de EU
desa/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]