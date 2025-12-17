Más Información

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la "guerra con Venezuela"; el mandatario dará un mensaje a la nación

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Vinculan a proceso a "El Yeicob", socio del empresario Raúl Rocha, por delincuencia organizada; le dictan prisión preventiva

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Activan alerta naranja y amarilla; pronostican temperaturas de hasta 1 grado en CDMX

Operación Senda golpea al robo de carga en Edomex; detienen a 26 objetivos prioritarios

El presidente de Venezuela, , consideró este miércoles como "una pretensión guerrerista y colonialista" la reciente declaración de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo esperar que desde Caracas "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a su nación.

Maduro añadió que continuará "el comercio para allá y para acá" del petróleo de su país, luego de que el mandatario anunciara un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" de la nación sudamericana.

desa/bmc

