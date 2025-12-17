El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consideró este miércoles como "una pretensión guerrerista y colonialista" la reciente declaración de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo esperar que desde Caracas "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a su nación.

Lee también Trump dice que Venezuela le quitó derechos petroleros a EU; los queremos de vuelta, exige

Maduro añadió que continuará "el comercio para allá y para acá" del petróleo de su país, luego de que el mandatario Trump anunciara un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" de la nación sudamericana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc