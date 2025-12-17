Más Información

El canciller de, Yván Gil, agradeció este miércoles a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por instar a las Naciones Unidas (ONU) a "asumir su papel" frente a la escalada de tensiones entre Washington y Caracas en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

"En nombre del presidente , expresamos nuestro reconocimiento a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en apoyo al diálogo, la paz y el respeto al principio de no intervención, tal como está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas", dijo Gil en un mensaje en Telegram que acompañó con un video de las declaraciones de la mandataria.

"Venezuela reitera su firme compromiso de proteger al Caribe como una zona de paz, así como de salvaguardar nuestra soberanía nacional y nuestro derecho legítimo a la defensa y a la autodeterminación. Asimismo, abogamos por el respeto a canales de comercio y navegación seguros para todas las naciones", añadió el ministro de Exteriores.

La presidenta de México llamó más temprano a utilizar el "diálogo y la paz" en cualquier "controversia internacional" y pidió a la ONU asumir "su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos".

Sheinbaum también afirmó que, a su juicio, ese rol no ha sido visible en el episodio reciente, al aseverar: "No se le ha visto".

Las declaraciones de la mandataria mexicana, en su habitual conferencia diaria desde Palacio Nacional, se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo total" contra petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano.

Trump anunció el "bloqueo total" el martes, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del Caribe en agosto y que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

El mandatario estadounidense dijo además este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta.

Tras la orden presidencial no está claro cuántos petroleros serían afectados ni qué consecuencias tendría dicha medida para la industria petrolera venezolana.

