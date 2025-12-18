Washington.— El presidente estadounidense, Donald Trump, se dirigió en vivo a la nación en momentos de alta tensión con Venezuela. Pero en vez de hablar del tema, se esforzó por convencer a la nación de que la economía estadounidense va por buen camino y de que habrá un “boom económico”, cuando las encuestas muestran una creciente preocupación por su manejo de la economía.

“Hace 11 meses heredé un desastre y lo estoy arreglando”, aseguró Trump en su mensaje en horario estelar, en la Casa Blanca.

Trump buscó atribuir a su predecesor, Joe Biden, cualquier preocupación sobre la elevada inflación.

Aunque legisladores temían que Trump usara el discurso para anunciar alguna operación en Venezuela, e incluso el senador Chuck Schumer había advertido que Trump “no tiene la autoridad” para “usar la fuerza militar en el Caribe sin la autorización del Congreso”, Trump se dedicó a tratar de recuperar algo de impulso después de que las derrotas republicanas en las elecciones de este año plantearon dudas sobre la durabilidad de su coalición. Presentó algunos gráficos al argumentar que la economía se encuentra en una trayectoria ascendente.

Pero las cifras duras internalizadas por la población muestran un panorama más complicado de una economía que goza de cierta estabilidad, pero que tiene pocas razones para inspirar mucha confianza pública. Aunque Trump dijo que “los salarios están subiendo más rápido que la inflación” y que los precios de muchos servicios y productos se han reducido, mencionando ejemplos como un “22% en automóviles”, la gasolina en 2.50 dólares por galón y el precio del huevo que, según él, ha bajado 82% desde marzo, la realidad es distinta.

La inflación, que había ido en descenso después de alcanzar su punto más alto en cuatro décadas durante el mandato de Biden en 2022, ha vuelto a acelerarse después de que Trump anunció una serie de aranceles en abril pasado, según un análisis de la agencia Associated Press. El índice de precios al consumidor está aumentando a una tasa anual de 3%, frente a 2.3% de abril.

Trump dedicó buena parte del discurso a resaltar el que considera su mayor logro: el desplome en los cruces migratorios.

Contrastó su política migratoria con la de Biden, a quien acusó de haber permitido una “invasión”, de haber “inundado” ciudades y pueblos con inmigrantes en situación irregular y de haber liberado a delincuentes violentos que, dijo, pusieron en riesgo a personas inocentes. Esos migrantes, acusó sin pruebas, quitaron viviendas y asientos en las escuelas a los ciudadanos estadounidenses. “Pero ya no más”.

Según el presidente, su gestión prioriza a los ciudadanos “respetuosos de la ley y trabajadores” y representa un cambio radical frente a lo que describió como años de descontrol migratorio.

Trump aseguró que ha cerrado la frontera sur con México y que en siete meses no se registra el ingreso de ningún inmigrante ilegal.

Según el mandatario, Estados Unidos está “a las puertas de un boom económico como el mundo nunca ha visto” en 2026, que coincidirá con el Mundial de Futbol y los 250 años de la Independencia. Y aprovechó para expresar su respeto por el ejército. “Estoy orgulloso de anunciar que más de un millón 550 mil miembros de las fuerzas armadas recibirán un ‘dividendo de los guerreros’ especial antes de Navidad”, declaró el mandatario. El bono será de mil 776 dólares (unos 31 mil 983 pesos mexicanos). Agencias