Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció su compromiso con la modelo e 'influencer' Bettina Anderson. ¿Quién es ella?

En su Instagram, donde cuenta con 106 mil seguidores, se describe como “solo una típica ama de casa”, aunque sin esposo ni hijos.

De 39 años, es hija del empresario Harry Loy Anderson Jr. y la filántropa Inger Anderson. Creció en Palm Beach, donde reside actualmente.

Anderson es licenciada en Historia del Arte, Crítica y Conservación por la Universidad de Columbia.

Trabajó como modelo con la joyería de lujo Hamilton Jewelers en 2022, y ha sido portada de revistas como Palm Beach Illustrated.

Junto con sus hermanos, Anderson creó The Paradise Fund, una organización sin fines de lucro que apoya a organizaciones locales en casos de desastre. Ella es directora de la organización desde abril de 2023.

"Uno de los mayores objetivos de mi vida es cómo puedo ayudar a los demás y cuidar el medio ambiente", dijo la influencer al medio Fashion Week Daily.

El compromiso se hizo público el lunes por la noche en una recepción en la Casa Blanca.

"Normalmente, no me quedo sin palabras, porque generalmente soy yo quien está despotricando y hablando sin parar muy bien. Quiero agradecerle a Bettina por esa única palabra: 'Sí'", dijo el primogénito del líder republicano, de 47 años.

Su prometida habló brevemente ante los presentes para decir emocionada que se va a casar con el amor de su vida, que había pasado el fin de semana "más increíble" de su vida y que se siente "la chica más afortunada del mundo".

Donald Trump Jr. estuvo casado durante unos 12 años con Vanessa Trump, que le presentó una demanda de divorcio en 2018, según recuerda la revista People. La ahora expareja tuvo cinco hijos: Kai Madison (18 años), Donald III (16), Tristan Milos (14), Spencer Frederick (13) y Chloe Sophia (11).

En 2018 el hijo de Trump empezó a salir con Kimberly Guilfoyle, con quien se comprometió en 2020. Tras el rompimiento, ella fue designada embajadora en Grecia.

El romance con Anderson, que este diciembre cumple 39 años, se dio a conocer en diciembre de 2024.

Según destaca el diario The New York Times, en la convención republicana de julio de 2024, en la que se oficializó la nueva candidatura de Trump a la presidencia, Anderson estuvo sentada en la tribuna del presidente justo detrás de Donald Trump Jr. y de Guilfoyle.