Muere Peter Greene: está fue la última publicación del actor de "Pulp Fiction" en Instagram

La industria del cine se encuentra de luto, luego de la lamentable noticia sobre el fallecimiento del actor estadounidense, Peter Greene, a los 60 años de edad.

Greene dejó un legado en el mundo de los espectáculos luego de volverse reconocido a nivel internacional tras darle vida al personaje de Zed en "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino. Asimismo, fue reconocido por su participación como Dorian Tyrell, el villano en la icónica película de 1994, "La Máscara".

De acuerdo con reportes del diario estadounidense, New York Post, el cuerpo del actor fue hallado sin vida en su departamento de Nueva York el pasado viernes 12 de diciembre. La causa de muerte aún no ha sido determinada, sin embargo, Gregg Edwards, quien fue el representante de Greene durante más de 10 años, confirmó el fallecimiento.

Algunos de los papeles más emblemáticos de Greene fueron como Zed en Pulp Fiction y Dorian Tyrell enn The Mask. Foto: IMDb

¿Cuál fue la última publicación de Peter Greene en Instagram?

Por medio de Instagram, el perfil de Peter Greene ha realizado diversas publicaciones en las últimas horas, sin embargo se puede asumir que han sido hechas por alguien cercano al actor -un familiar, amigo o su representante-.

La última publicación hecha por el propio Greene tiene fecha del 25 de octubre y es un post colaborativo con otros artistas estadounidense como Danny Diablo y Tony Slippaz.

La imagen muestra a Peter Greene posando abrazado de los otros artistas y tiene un efecto que le da movimiento a la foto. Hecha originalmente por Tonny Slippaz, la descripción de la publicación dice: "4 miembros de #SUPREMEFORCESYNDICATE RELAJÁNDOSE CON @badass_petergreene".

Última publicación de Peter Greene en Instagram. Foto: Instagram @badass_petergreene

En las últimas publicaciones del actor puede verse una gran cantidad de mensajes de amigos, fans y usuarios que están despidiendo al actor y lamentando su partida, como:

" ¡Un tipo íntegro! Me llamó para desearme Feliz Navidad los dos últimos años después de trabajar juntos un día. Tenía un corazón muy bondadoso. Descansa en paz, amigo mío ".

". " Siempre lo recordaré como Dorian Tyrell en La máscara. Descansa en paz, Peter Greene ".

". " ¡Dios mío! ¡Estoy llorando! ¡No puedo creerlo! He amado a Peter desde que empezó a actuar. Incluso pude hablar con él unas cuantas veces. Estoy totalmente desconsolada ".

". "QEPD, señor, fue una auténtica leyenda. Lo echaremos de menos".

