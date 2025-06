La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó hacer comentarios sobre la polémica declaración de Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó que si México atacara Estados Unidos, “sería decapitado en cuatro segundos”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que México y Estados Unidos están construyendo “una buena relación”.

“No quisiera yo comentar, porque la verdad para qué entramos ahí; creo que él se refería por la cercanía en términos de la comparación. Pero no, prefiero no entrar en estos comentarios, estamos construyendo una buena relación y no no quisiera yo afectar ese buen momento que está después de esta llamada (con Donald Trump).

“Y lo que sí, siempre vamos a defender a México y a los mexicanos en México y en cualquier lugar del mundo”, expresó la presidenta Sheinbaum Pardo.

¿Qué dijo el hijo de Trump sobre México?

Eric Trump, hijo del presidente estadounidense, dio una entrevista en Fox News en la que habló del conflicto entre Israel e Irán. Pero en ese marco, lanzó una polémica comparación, señalando que si México atacara Estados Unidos, “sería decapitado en cuatro segundos”.

El tercer hijo de Trump conversó con el presentador Sean Hannity, en el marco del décimo aniversario de que su padre ingresara en el escenario político internacional.

Hannity comenzó a preguntar a Eric sobre el conflicto desatado entre Israel e Irán y lanzó una pregunta a Eric: ¿Cómo reaccionaría el presidente, en caso de ser atacado con cohetes por parte de un enemigo?

Eric decidió usar a México como ejemplo: “Si México, digamos que ese fuera el escenario, disparara cohetes contra Estados Unidos, creo que serían decapitados en unos cuatro segundos”.

Aseguró que “Estados Unidos no toleraría algo así. Ningún estadounidense lo permitiría. Ningún líder estadounidense lo permitiría. Mi padre, sin duda, no lo permitiría”.

A manera de aclaración de que no es la situación actual, añadió: “creo que es un gran paralelismo con lo que está sucediendo ahora mismo”.

