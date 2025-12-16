Más Información
Washington. La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, dijo que se sacaron de contexto sus palabras publicadas por Vanity Fair en las que dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene una “personalidad de alcohólico” y criticó a algunos miembros del gobierno.
“El artículo publicado temprano esta mañana es una pieza engañosamente elaborada que me ataca a mí y al mejor presidente, al mejor personal de la Casa Blanca y al mejor gabinete de la historia”, dijo Wiles en la red social X.
“Se ignoró un contexto significativo y se omitió gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente. Supongo, después de leerlo, que esto se hizo para crear una narrativa caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo”, agregó.
Lee también Donald Trump tiene "personalidad de alcohólico", afirma jefa de gabinete de la Casa Blanca
Susie Wiles, de 68 años, es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, responsable de organizar el funcionamiento diario de la Presidencia, y Trump suele definirla como “la mujer más poderosa del mundo”.
En una serie de conversaciones mantenidas durante el último año con la revista Vanity Fair, recogidas en dos artículos publicados este martes, Wiles afirma que Trump tiene “personalidad de alcohólico” porque trabaja con la idea de que “no hay nada que no pueda hacer”.
“Algún psicólogo clínico que sepa muchísimo más que yo rebatiría lo que voy a decir. Pero los alcohólicos funcionales, o los alcohólicos en general, exageran su personalidad cuando beben”, expresa Wiles, cuyo padre fue alcohólico.
Lee también Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra
También define al vicepresidente estadounidense, JD Vance, como “un teórico de la conspiración”, afirma que Elon Musk consume ketamina y critica a la fiscal general, Pam Bondi, por la gestión del caso del pederasta Jeffrey Epstein.
En su mensaje en X para criticar la publicación, Wiles dijo que “la Casa Blanca de Trump ya ha logrado más en 11 meses que cualquier otro presidente en ocho años y eso se debe al liderazgo y la visión inigualables del presidente Trump”.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en otro mensaje que “el presidente Trump no tiene un asesor más grande y leal que Susie”. “Toda la Administración está agradecida por su firme liderazgo y está totalmente unida detrás de ella”, agregó.
