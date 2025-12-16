Más Información

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Sheinbaum reprueba “espectáculo” de violencia en el Congreso de CDMX; “es condenable”, dice

Navidad sin aguinaldo para 13.7 millones de trabajadores

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Sedema suspende trámites por fiestas decembrinas; consulta aquí fechas y horarios de verificación vehicular

César Duarte “licuó” 73.9 mdp en su gestión, detalla la FGR

Washington. La jefa de gabinete de la Casa Blanca, , dijo que se sacaron de contexto sus palabras publicadas por Vanity Fair en las que dijo que el presidente de Estados Unidos, , tiene una “personalidad de” y criticó a algunos miembros del gobierno.

“El artículo publicado temprano esta mañana es una pieza engañosamente elaborada que me ataca a mí y al mejor presidente, al mejor personal de la y al mejor gabinete de la historia”, dijo Wiles en la red social X.

“Se ignoró un contexto significativo y se omitió gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente. Supongo, después de leerlo, que esto se hizo para crear una narrativa caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo”, agregó.

Susie Wiles, de 68 años, es la primera mujer en ocupar el cargo de de la Casa Blanca, responsable de organizar el funcionamiento diario de la Presidencia, y Trump suele definirla como “la mujer más poderosa del mundo”.

En una serie de conversaciones mantenidas durante el último año con la revista Vanity Fair, recogidas en dos artículos publicados este martes, Wiles afirma que Trump tiene “” porque trabaja con la idea de que “no hay nada que no pueda hacer”.

“Algún psicólogo clínico que sepa muchísimo más que yo rebatiría lo que voy a decir. Pero los alcohólicos funcionales, o los alcohólicos en general, exageran su personalidad cuando beben”, expresa Wiles, cuyo padre fue alcohólico.

También define al vicepresidente estadounidense, , como “un teórico de la conspiración”, afirma que consume ketamina y critica a la fiscal general, Pam Bondi, por la gestión del caso del pederasta .

En su mensaje en X para criticar la publicación, Wiles dijo que “la Casa Blanca de Trump ya ha logrado más en 11 meses que cualquier otro presidente en ocho años y eso se debe al liderazgo y la visión inigualables del presidente Trump”.

La portavoz de la Casa Blanca, , dijo en otro mensaje que “el presidente Trump no tiene un asesor más grande y leal que Susie”. “Toda la Administración está agradecida por su firme liderazgo y está totalmente unida detrás de ella”, agregó.

