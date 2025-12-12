Más Información

Padres y normalistas de Ayotzinapa marchan en Chilpancingo; acusan impunidad por asesinatos y la desaparición de los 43

Trump minimiza nuevas fotos con el pederasta Epstein publicadas por el Congreso; "no son gran cosa", dice

Ordenan prisión preventiva al expresidente de Bolivia, Luis Arce, por presunta corrupción

Localizan a Yareth Alexandra, joven de 17 años privada de la libertad en Tecámac; la tenían escondida en una bocina

FGR acusa a María Amparo Casar de uso ilícito de atribuciones por pensión vitalicia; comparecerá en el reclusorio Oriente

Anuncian reducción de horarios en puertos de México; afectados solicitan reunión para analizar el impacto de esta medida

México registra primer caso de “super gripa” A H3N2; "no representa motivo de alarma" dice Salud

Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre

"Seguridad, lo que mas pide la feligresía a la Virgen de Guadalupe": presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano

"Sheinbaum está a fondo en la lucha contra la impunidad", dice Monreal; diputado celebra detención de "El Limones"

Recuperado, Ealy Ortiz retoma su liderazgo en EL UNIVERSAL; encabeza comida de fin de año de la empresa

Publican decreto sobre cancelación de suscripciones y membresías; esto dice para beneficio de consumidores

El presidente de Estados Unidos, , aseguró este viernes que las fotografías que relacionadas con la investigación sobre en las que aparece él y que hoy fueron publicadas por el Congreso "no son gran cosa".

Al ser preguntado por periodistas en el Despacho Oval, el mandatario minimizó las fotos que difundieron con ahínco los de la Cámara de Representantes agregando que "hay cientos de personas que tienen fotos con él" y nuevamente aseguró no saber nada de las actividades del pederasta, fallecido en 2019.

"Todo el mundo en Palm Beach", lugar donde Trump tiene su residencia de Mar-a-Lago, "conocía a este hombre", añadió.

Lee también

Los demócratas de supervisión de la Cámara de Representantes publican fotos que muestran a Donald Trump con sobrevivientes de Epstein. Foto: captura de pantalla
Los demócratas de supervisión de la Cámara de Representantes publican fotos que muestran a Donald Trump con sobrevivientes de Epstein. Foto: captura de pantalla

Entre las 19 imágenes publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja destacan las de Trump posando junto a seis mujeres, a las que se les ha tapado el rostro para proteger su identidad, otra del mandatario hablando con una mujer junto a Epstein y otra sentado junto a otra chica.

Además del mandatario, en el archivo también aparecen Steve Bannon, exasesor de Trump y referente de la ultraderecha, el expresidente Bill Clinton o el magnate Bill Gates junto al exprincipe Andrés, a quien su hermano, el rey Carlos III del Reino Unido, despojó de los títulos a raíz de su vinculación con el caso.

Según los demócratas del comité, estas fotos son un adelanto de las 95.000 nuevas imágenes que han recibido relacionadas con Epstein.

Lee también

Antes de la reacción del republicano la Casa Blanca había reaccionado por medio de una portavoz quien aseguró que: "los demócratas de la Cámara de Representantes están publicando de forma selectiva fotos cuidadosamente seleccionadas con censuras aleatorias para intentar crear una narrativa falsa".

El pasado 18 de noviembre, el Congreso avaló una ley para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Esptein que no estén clasificados.

Esta norma, que el presidente, Donald Trump, ratificó, da un plazo máximo de 30 días al Departamento a hacer públicos todos los documentos relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

